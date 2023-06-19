***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:30 ? 15:00 saatleri arasında başvurarak, bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı alım ve satım işlemleri iş günlerinde aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: İş günlerinde 09:30 ile 15:00 saatleri arasında bir önceki iş günü ilan edilen ve izahnamenin 5.2. maddesinde belirlenmiş esaslar çerçevesinde o gün için geçerli olan fiyat üzerinden yapılacaktır. Kurucu?ya, Türkiye İş Bankası A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleri ile Kurumsal ve Ticari İhtisas Şubelerine veya İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.?nin Kurumsal Firmalar Müdürlüğü ya da Finansal Kuruluşlar Müdürlüğü?ne başvurularak fon katılma payı alım satım emirleri ancak iş günlerinde ve belirtilen ilgili saatler içerisinde verilebilmektedir. Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri: Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra Türkiye İş Bankası A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleri, Kurumsal ve Ticari İhtisas Şubeleri ile İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.?nin Kurumsal Firmalar Müdürlüğü ve Finansal Kuruluşlar Müdürlüğü aracılığıyla da yapılır. Fon katılma payı asgari alım adeti 2.000.000 pay olmak olarak belirlenmiştir. Asgari tutar ile Fon'a katılmış olan yatırımcı bir alt limit olmaksızın fon katılma paylarının alışını 1 pay ve katları şeklinde yapabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160113BIST