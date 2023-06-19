***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.06.2023 18:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:30 ? 15:00 saatleri arasında başvurarak, bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı alım ve satım işlemleri iş günlerinde aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: İş günlerinde 09:30 ile 15:00 saatleri arasında bir önceki iş günü ilan edilen ve izahnamenin 5.2. maddesinde belirlenmiş esaslar çerçevesinde o gün için geçerli olan fiyat üzerinden yapılacaktır. Kurucu?ya, Türkiye İş Bankası A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleri ile Kurumsal ve Ticari İhtisas Şubelerine veya İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.?nin Kurumsal Firmalar Müdürlüğü ya da Finansal Kuruluşlar Müdürlüğü?ne başvurularak fon katılma payı alım satım emirleri ancak iş günlerinde ve belirtilen ilgili saatler içerisinde verilebilmektedir. Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri: Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra Türkiye İş Bankası A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleri, Kurumsal ve Ticari İhtisas Şubeleri ile İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.?nin Kurumsal Firmalar Müdürlüğü ve Finansal Kuruluşlar Müdürlüğü aracılığıyla da yapılır. Fon katılma payı asgari alım adeti 2.000.000 pay olmak olarak belirlenmiştir. Asgari tutar ile Fon'a katılmış olan yatırımcı bir alt limit olmaksızın fon katılma paylarının alışını 1 pay ve katları şeklinde yapabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160113
BIST
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18:055.269
En Düşük
|Değişim
|: -3,77%
|| -206,17
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.269
En Yüksek
5.485
18:0523,6053
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0090
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
18:0525,7609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0779
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
18:051.479,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,97
|Açılış
|: 1.479,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|41,58
|18.519.492
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.707.801
|% 10,00
|
|KONKA
|38,74
|146.361.878
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|33.426.915
|% 9,99
|
|FORTE
|17,73
|27.895.602
|% 9,99
|
|IHAAS
|125,10
|58.109.850
|% -10,00
|
|VKFYO
|17,03
|3.981.290
|% -9,99
|
|KRGYO
|17,66
|44.613.586
|% -9,62
|
|PARSN
|82,30
|133.232.385
|% -9,26
|
|OSMEN
|92,45
|52.898.195
|% -8,92
|
|THYAO
|174,00
|6.958.862.974
|% -3,71
|
|AKBNK
|18,51
|4.156.198.487
|% -2,01
|
|YKBNK
|12,19
|3.549.144.830
|% -4,77
|
|ASTOR
|54,00
|3.521.292.131
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,88
|2.593.728.766
|% -4,02
|
|YKBNK
|12,19
|3.549.144.830
|% -4,77
|
|AKBNK
|18,51
|4.156.198.487
|% -2,01
|
|ISCTR
|12,88
|2.593.728.766
|% -4,02
|
|ZOREN
|2,87
|436.906.222
|% -2,38
|
|ODAS
|6,68
|1.000.249.534
|% 2,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5908
|23,5962
|% -0,08
|
|Euro
|25,7742
|25,7907
|% -0,19
|
|Sterlin
|30,0761
|30,2269
|% -0,35
|
|Frank
|26,2356
|26,3936
|% -0,31
|
|Riyal
|6,2741
|6,3056
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-7,35
|
|Altın Gr.
|1.480
|1.480
|-6,60
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.667
|9.925
|-114,39
|
|Yarım
|4.726
|4.842
|-42,00
|
|Çeyrek
|2.363
|2.421
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,98
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|18,16
|18,18
|-0,20
|
|B. Petrol
|76,09
|76,09
|-0,52
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EYGYO
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 18.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 563, 222 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 5, 295 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 3 altında . İşlem hacmi 55, 189.00 milyon TL de
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17:58KLKIM
Yüzde -8.19 oranında düşüşle 51.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 271, 009 adet işlem
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17:57ERCB
Yüzde -7.02 oranında düşüşle 104.70 lira fiyatla işlem gören hissede 610, 109 adet işlem
-
17:56OYAKC
Yüzde -6.63 oranında düşüşle 38.56 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 247, 213 adet işlem