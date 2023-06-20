***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.06.2023 16:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Kadir Furtun 01.07.2022 01.01.2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Müdür Yardımcısı, 08.07.2019-31.12.2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi, 18.09.2013-28.06.2019 Akbank T.A.Ş.-Hazine-Yönetici 9 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Doruk Ergun 01.07.2022 15.06.2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Müdür, 15.04.2020-14.06.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi-Proje Yöneticisi, 1.01.2017-14.04.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Sabit Getirili Portföy Yönetimi-Müdür 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160473
BIST
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16:295.238
En Düşük
|Değişim
|: -0,59%
|| -31,21
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.224
En Yüksek
5.316
16:2923,5720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0028
|Açılış
|: 23,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6630
En Düşük
23,4650
16:2925,7326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0204
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,9031
En Düşük
25,5612
16:291.469,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -11,37
|Açılış
|: 1.469,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.486,51
En Düşük
1.467,81
BIST En Aktif Hisseler16:29
|AYCES
|147,40
|107.932.908
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,99
|14.551.390
|% 10,00
|
|GARFA
|35,02
|21.767.883
|% 9,99
|
|INGRM
|708,00
|40.637.634
|% 9,99
|
|FORTE
|19,50
|390.941.453
|% 9,98
|
|YAPRK
|72,45
|325.012.618
|% -10,00
|
|SRVGY
|204,60
|103.034.298
|% -9,95
|
|BMSTL
|60,30
|156.182.583
|% -9,93
|
|PASEU
|33,06
|2.693.688.413
|% -9,62
|
|IHAAS
|113,10
|38.581.397
|% -9,59
|
|THYAO
|171,20
|5.033.954.074
|% -1,61
|
|YKBNK
|12,41
|3.763.070.217
|% 1,80
|
|AKBNK
|18,88
|3.063.142.753
|% 2,00
|
|PASEU
|33,06
|2.693.688.413
|% -9,62
|
|SASA
|53,30
|2.075.896.568
|% 0,47
|
|YKBNK
|12,41
|3.763.070.217
|% 1,80
|
|AKBNK
|18,88
|3.063.142.753
|% 2,00
|
|ISCTR
|13,14
|2.023.411.966
|% 2,02
|
|SKBNK
|2,48
|312.533.878
|% 2,48
|
|EKGYO
|6,65
|697.695.927
|% -1,92
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5665
|23,5720
|% -0,01
|
|Euro
|25,7181
|25,7326
|% -0,08
|
|Sterlin
|29,9153
|30,0654
|% -0,63
|
|Frank
|26,1267
|26,2841
|% -0,48
|
|Riyal
|6,2649
|6,2963
|% -0,19
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-17,62
|
|Altın Gr.
|1.469
|1.469
|-12,00
|
|Cumhuriyet
|9.697
|9.843
|-17,00
|
|Tam
|9.607
|9.852
|-73,98
|
|Yarım
|4.707
|4.784
|-52,00
|
|Çeyrek
|2.353
|2.392
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|17,64
|17,66
|-0,55
|
|B. Petrol
|75,89
|75,89
|-0,22
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:41PSGYO
Yüzde -8.82 oranında düşüşle 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 775, 447 adet işlem
-
16:40ESCAR
Yüzde -6.18 oranında düşüşle 81.15 lira fiyatla işlem gören hissede 356, 032 adet işlem
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 45 kaybederek (% -0.79 ) 4, 711
-
16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGHL, LUKSK, AYCES, AVHOL, SONME, FORTE, VAKFN, INGRM, BURCE, VKFYO
-
16:39
BURVA, EGPRO, VAKFN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında