***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.06.2023 16:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Emre Huntürk 18.07.2022 18.07.2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Müdür Yardımcısı,16.01.2022-14.07.2022 Ünlü Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi, 10.03.2020-15.01.2022 Ünlü Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Portföy Yöneticisi, 11.06.2018-6.03.2020 Algotecht-Müdür Yardımcısı 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Doruk Ergun 01.07.2022 15.06.2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Müdür, 15.04.2020-14.06.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi-Proje Yöneticisi, 1.01.2017-14.04.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Sabit Getirili Portföy Yönetimi-Müdür 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160476
BIST
'
16:305.239
En Düşük
|Değişim
|: -0,57%
|| -29,86
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.224
En Yüksek
5.316
16:3023,5692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0056
|Açılış
|: 76,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 76,1100
|
23,6630
En Düşük
23,4650
16:3025,7273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0257
|Açılış
|: 15,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7800
|
25,9031
En Düşük
25,5612
16:3017,69
En Yüksek
|Değişim
|: -2,89%
|| -0,53
|Açılış
|: 17,69
|
|Önceki Kapanış
|: 18,21
|
18,27
En Düşük
17,65
BIST En Aktif Hisseler16:30
|AYCES
|147,40
|107.901.217
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,99
|14.551.390
|% 10,00
|
|INGRM
|708,00
|40.637.634
|% 9,99
|
|FORTE
|19,50
|390.447.186
|% 9,98
|
|BURVA
|77,15
|74.138.522
|% 9,98
|
|YAPRK
|72,45
|324.801.644
|% -10,00
|
|SRVGY
|204,50
|102.605.660
|% -9,99
|
|BMSTL
|60,30
|156.181.135
|% -9,93
|
|IHAAS
|113,20
|38.459.339
|% -9,51
|
|PASEU
|33,12
|2.690.120.527
|% -9,46
|
|THYAO
|171,30
|5.027.425.992
|% -1,55
|
|YKBNK
|12,41
|3.757.042.113
|% 1,80
|
|AKBNK
|18,86
|3.045.136.134
|% 1,89
|
|PASEU
|33,12
|2.690.120.527
|% -9,46
|
|SASA
|53,25
|2.067.056.984
|% 0,38
|
|YKBNK
|12,41
|3.757.042.113
|% 1,80
|
|AKBNK
|18,86
|3.045.136.134
|% 1,89
|
|ISCTR
|13,11
|2.015.007.961
|% 1,79
|
|SKBNK
|2,48
|312.377.087
|% 2,48
|
|EKGYO
|6,65
|692.263.478
|% -1,92
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5625
|23,5692
|% -0,02
|
|Euro
|25,7177
|25,7273
|% -0,10
|
|Sterlin
|29,9109
|30,0610
|% -0,65
|
|Frank
|26,1270
|26,2844
|% -0,48
|
|Riyal
|6,2649
|6,2963
|% -0,19
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-12,55
|
|Altın Gr.
|1.470
|1.470
|-10,37
|
|Cumhuriyet
|9.697
|9.843
|-17,00
|
|Tam
|9.618
|9.863
|-62,90
|
|Yarım
|4.712
|4.790
|-46,00
|
|Çeyrek
|2.356
|2.395
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|17,70
|17,72
|-0,49
|
|B. Petrol
|75,94
|75,94
|-0,17
|