***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Diğer HususlarAçıklama SMP Fon için aracılık Komisyonları aşağıdaki gibidir:Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:- Yurt İçi Pay Senedi: Onbinde 2 + BSMV- VİOP - Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV- VİOP- Pay Vadeti Kontratları: Onbinde 2 + BSMV- BİST Kesin Alım-Satım Pazarı* : Yüzbinde 1,4 + BSMV- BİST Repo Ters Repo Aracılık* : Milyonda 5,5 x işlem gün sayısı BSMV- Takasbank Para Piyasasıo (1-7 gün arası vadeler): Yüzbinde 2,7 + BSMVo (7 günden uzun vadeler): Milyonda 3,4 x işlem gün sayısı + BSMV*Seans dışı aracılık hizmetleri komisyonun 2 katı olarak uygulanır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160636BIST