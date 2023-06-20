***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.06.2023 19:56
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Diğer Hususlar
Açıklama SMP Fon için aracılık Komisyonları aşağıdaki gibidir:
Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:
- Yurt İçi Pay Senedi: Onbinde 2 + BSMV
- VİOP - Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV
- VİOP- Pay Vadeti Kontratları: Onbinde 2 + BSMV
- BİST Kesin Alım-Satım Pazarı* : Yüzbinde 1,4 + BSMV
- BİST Repo Ters Repo Aracılık* : Milyonda 5,5 x işlem gün sayısı BSMV
- Takasbank Para Piyasası
o (1-7 gün arası vadeler): Yüzbinde 2,7 + BSMV
o (7 günden uzun vadeler): Milyonda 3,4 x işlem gün sayısı + BSMV
*Seans dışı aracılık hizmetleri komisyonun 2 katı olarak uygulanır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160636
BIST