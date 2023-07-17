***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.07.2023 17:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç (forward ve opsiyon), swap sözleşmeleri ve repo, ters repo sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum vb.) olması ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde "güvenilir" ve "doğrulanabilir" bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172711
BIST
'
18:056.600
En Düşük
|Değişim
|: 2,53%
|| 162,72
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.604
18:0526,3420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,2167
|Açılış
|: 26,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3706
En Düşük
25,9266
18:0529,5946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,2200
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
18:051.653,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,50
|Açılış
|: 1.653,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.657,92
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|55,00
|6.377.965
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,25
|5.573.502
|% 10,00
|
|ERSU
|8,47
|39.403.651
|% 10,00
|
|GOKNR
|16,61
|678.256.517
|% 10,00
|
|INGRM
|634,70
|12.759.505
|% 10,00
|
|LUKSK
|58,55
|38.929.468
|% -9,99
|
|AYCES
|216,00
|75.799.465
|% -9,96
|
|OTTO
|205,30
|3.694.731
|% -7,77
|
|PRZMA
|26,42
|37.353.477
|% -6,25
|
|MACKO
|80,00
|50.337.811
|% -5,66
|
|THYAO
|218,80
|9.845.686.470
|% 2,48
|
|ASELS
|74,00
|8.245.439.928
|% 6,47
|
|SISE
|51,65
|6.023.618.832
|% 4,94
|
|SASA
|63,70
|5.122.754.140
|% 4,77
|
|YKBNK
|13,82
|4.842.707.006
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,25
|3.278.636.173
|% 0,12
|
|YKBNK
|13,82
|4.842.707.006
|% -0,65
|
|ZOREN
|3,66
|989.112.081
|% 1,39
|
|ISCTR
|14,54
|2.931.931.621
|% 0,35
|
|SKBNK
|2,86
|438.372.451
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3367
|26,3420
|% 0,83
|
|Euro
|29,5867
|29,5946
|% 0,75
|
|Sterlin
|34,3344
|34,5066
|% 0,70
|
|Frank
|30,4725
|30,6561
|% 0,92
|
|Riyal
|6,9985
|7,0336
|% 0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-3,22
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|11,10
|
|Cumhuriyet
|11.060
|11.227
|92,00
|
|Tam
|10.699
|10.927
|144,00
|
|Yarım
|5.349
|5.489
|72,00
|
|Çeyrek
|2.683
|2.744
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,81
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|21,01
|21,05
|0,08
|
|B. Petrol
|79,36
|79,36
|-0,51
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, YKBNK, ARCLK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, SISE
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 04 artarak (% 2.23 ) 5, 912
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLBMD, ULUUN, OTKAR, TURSG, SOKE, YEOTK, MARKA, PAMEL, LINK, EDIP
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OTTO, AVHOL, AYCES, LUKSK