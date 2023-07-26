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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

26.07.2023 09:27
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Diğer Hususlar
Açıklama Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (borçlanma araçları, para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (repo/ ters repo, yurt içi/ pay senedi ve borsa yatırım fonları, yurt içi/ borçlanma araçları, VİOP işlemleri, diğer türev araçlar) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
O/N Repo: Milyonda 5,5+BSMV
O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Milyonda 11+BSMV
Yurt İçi Pay Senedi: Onbinde 3 + BSMV
VİOP- Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV
VİOP- Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV
BİST Kesin Alım-Satım Pazarı* : Yüzbinde 1,4 + BSMV
BİST Repo /Ters Repo Aracılık* : Milyonda 5,5 x işlem gün sayısı + BSMV
Takasbank Para Piyasası:
1-7 gün arası vadeler: Yüzbinde 2,7 + BSMV
7 günden uzun vadeler: Milyonda 3,4 x işlem gün sayısı + BSMV
Tahvil-Bono Piyasası: Yüzbinde 1,4+BSMV





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175237


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ZEDUR 66,55 25.545.475 % 10,00  
OYAYO 40,98 7.639.854 % 9,98  
EDIP 27,46 27.104.212 % 8,88  
AKYHO 2,77 12.552.003 % 8,20  
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Sterlin 34,6602 34,8340 % 0,12  
Frank 31,1380 31,3255 % 0,36  
Riyal 7,1680 7,2040 % 0,16  
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10:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.969 1.969 4,40  
Altın Gr. 1.707 1.707 6,70  
Cumhuriyet 11.289 11.469 -57,00  
Tam 11.107 11.214 42,00  
Yarım 5.545 5.633 21,00  
Çeyrek 2.781 2.816 10,00  
Gümüş.Ons 24,68 24,71 0,01  
Gümüş Gr. 21,40 21,42 0,05  
B. Petrol 82,97 82,97 -0,28  
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