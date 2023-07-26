***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.07.2023 09:27
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Diğer Hususlar
Açıklama Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (borçlanma araçları, para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (repo/ ters repo, yurt içi/ pay senedi ve borsa yatırım fonları, yurt içi/ borçlanma araçları, VİOP işlemleri, diğer türev araçlar) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
O/N Repo: Milyonda 5,5+BSMV
O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Milyonda 11+BSMV
Yurt İçi Pay Senedi: Onbinde 3 + BSMV
VİOP- Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV
VİOP- Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV
BİST Kesin Alım-Satım Pazarı* : Yüzbinde 1,4 + BSMV
BİST Repo /Ters Repo Aracılık* : Milyonda 5,5 x işlem gün sayısı + BSMV
Takasbank Para Piyasası:
1-7 gün arası vadeler: Yüzbinde 2,7 + BSMV
7 günden uzun vadeler: Milyonda 3,4 x işlem gün sayısı + BSMV
Tahvil-Bono Piyasası: Yüzbinde 1,4+BSMV
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175237
BIST