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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.08.2023 17:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Katılma payı satın almak isteyen nitelikli yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı satın almak isteyen nitelikli yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Turkish Bank A.Ş tarafından yapılır. 1 Fon alım talimatına konu tutar, fon alım talimatının gerçekleşeceği güne kadar İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu?nda nemalandırılır.

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,004110 1,5 0,004110 1,5 0 0 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185255


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NETAS 42,68 153.418.757 % 10,00  
MERIT 56,65 72.369.356 % 10,00  
SAFKR 26,18 77.840.364 % 10,00  
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Riyal 7,1862 7,2222 % 0,29  
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Altın Gr. 1.659 1.659 -0,63  
Cumhuriyet 11.342 11.513 -39,00  
Tam 11.111 11.199 11,00  
Yarım 5.573 5.625 5,00  
Çeyrek 2.778 2.812 2,00  
Gümüş.Ons 22,56 22,58 -0,12  
Gümüş Gr. 19,61 19,64 -0,06  
B. Petrol 86,17 86,17 -0,64  
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