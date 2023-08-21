***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00274 1 0,00274 1 0 1 %1+BSMV 0Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın Çelikdelen 21.08.2023 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarDoruk Ergün 21.08.2023 15.06.2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Müdür, 15.04.2020-14.06.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi-Proje Yöneticisi, 1.01.2017-14.04.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Sabit Getirili Portföy Yönetimi-Müdür 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıKadir Furtun 21.08.2023 01.01.2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Müdür Yardımcısı, 08.07.2019-31.12.2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi, 18.09.2013-28.06.2019 Akbank T.A.Ş.-Hazine-Yönetici 9 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaİŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT BEŞİKTAŞ/İSTANBUL 0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaGökçe Kıncal Dağıtım Kanalı Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı 0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187657BIST