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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.08.2023 16:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00274 1 0,00274 1 0 1 %1+BSMV 0

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın Çelikdelen 21.08.2023 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Doruk Ergün 21.08.2023 15.06.2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Müdür, 15.04.2020-14.06.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi-Proje Yöneticisi, 1.01.2017-14.04.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Sabit Getirili Portföy Yönetimi-Müdür 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Kadir Furtun 21.08.2023 01.01.2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Müdür Yardımcısı, 08.07.2019-31.12.2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi, 18.09.2013-28.06.2019 Akbank T.A.Ş.-Hazine-Yönetici 9 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT BEŞİKTAŞ/İSTANBUL 0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Gökçe Kıncal Dağıtım Kanalı Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı 0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187657


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Yarım 5.569 5.624 35,00  
Çeyrek 2.776 2.812 17,00  
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