***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Diğer HususlarAçıklama 7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen KomisyonlarFon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (Borçlanma Araçlarıve para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay senedi, VİOP işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:O/N Repo: Milyonda 5,5+BSMVO/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Milyonda 11+BSMVVadeli Repo: Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMVVadeli Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,1*Gün sayısı+BSMVTahvil-Bono Piyasası: Yüzbinde 1,40+BSMVTahvil- Bono Piyasası (Seans dışı işlemler): Yüzbinde 2,80+BSMVHazine İhalesi: -Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli): Yüzbinde 2,7+BSMVTakasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 3,4*Gün sayısı +BSMVhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196009BIST