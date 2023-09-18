***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Diğer HususlarAçıklama Aracılık İşlemleri İçin Ödenen KomisyonlarFon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (Borçlanma Araçları ve para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay senedi, VİOP işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:Pay Senedi Alım Satım Komisyonu: Onbinde 3+BSMVO/N Repo: Milyonda 5,5+BSMVO/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Milyonda 11+BSMVVadeli Repo: Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMVVadeli Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,1*Gün sayısı+BSMVTahvil-Bono Piyasası: Yüzbinde 1,4+BSMVTahvil- Bono Piyasası (Seans dışı işlemler): Yüzbinde 2,8+BSMVHazine İhalesi: -Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli): Yüzbinde 2,7+BSMVTakasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 3,4*Gün sayısı +BSMV VİOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMVVİOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMVhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196010BIST