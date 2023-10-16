***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon değişken piyasa koşullarına göre esnek yönetim stratejisi izleyerek orta ve uzun vadede TL bazında reel getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda yatırım yapabilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fonun yatırım stratejisi uyarınca, Fon toplam değerinin en az %51?i devamlı olarak son 2 yıl içerisinde çevre kirliliği nedeni ile para cezası almamış, silah ve tütün mamulleri üretmeyen, kimyasal yöntemlerle çalışılan metalik madencilik faaliyetinde bulunmayan ihraççıların sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılacaktır. Yatırım yapılacak yurt içi ortaklık payları ve/veya özel sektör borçlanma araçları için Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksine dahil olan ihraççılar arasından seçim yapılacaktır. Fon ayrıca, yukarıdaki şartları sağlamaları koşuluyla yabancı ortaklık payları, yabancı özel sektör borçlanma araçları, yabancı yatırım fonları, yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilecektir. Fon, yurt içindeki ve/veya yurt dışı ülkelerdeki faiz, döviz/kur ve endekse dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alabilir. Bu varlıklardaki spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı -%25?e kadar düşürülebilir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden döviz, faiz, pay, pay endekslerine dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dahil edilebilecektir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4?te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4?te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ?de yer alan ve madde 2.4?de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Ayrıca, Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı 8 ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları Fon toplam değerinin devamlı olarak %80?i ve fazlası olamaz. 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206866BIST