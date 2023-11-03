Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

03.11.2023 17:39
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü FON SEPETİ ŞEMSİYE FON

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.İşlem yapılan yurt içi ve yurt dışı piyasaların (Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasaları) ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Türkiye?de resmi tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Yatırımcıların Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.İşlem yapılan yurt içi ve yurt dışı piyasaların (Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasaları) ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye?de resmi tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında reel getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda yatırım yapabilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. 4

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fon'un eşik değeri %100 BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL) + %1,5 olarak belirlenmiştir.

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00685 2,5 0,00685 2,5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214020


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.706
Değişim :  0,55% |  42,37
Açılış :  7.674  
Önceki Kapanış :  7.664  
En Düşük
7.582 En Yüksek
7.721
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVHOL 86,90 307.778.098 % 10,00  
ACSEL 124,30 86.092.027 % 10,00  
KSTUR 2.262,70 13.214.168 % 10,00  
OBASE 36,74 104.860.720 % 10,00  
EKIZ 59,40 6.473.285 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,3770 28,3801 % 0,20  
Euro 30,4286 30,4816 % 1,05  
Sterlin 35,0376 35,2133 % 1,59  
Frank 31,4425 31,6319 % 0,90  
Riyal 7,5432 7,5810 % 0,13  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,20 23,23 % 0,66  
Platin 931,04 937,05 % 0,66  
Paladyum 1.120,11 1.124,96 % 0,66  
Brent Pet. 85,09 85,09 % 0,66  
Altın Ons 1.992,42 1.992,85 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru