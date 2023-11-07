***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.11.2023 18:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak enformasyon teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak olup, ortaklık payları ve borçlanma araçlarının her birine yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin asgari %20'si olacaktır. Fon portföyüne, çeşitlendirme amacı ile yukarıda bahsi geçen temalardan bir veya birkaçına doğrudan yatırım imkanı sağlayan yabancı/yerli borsa yatırım fonu payları da dahil edilebilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215163
BIST
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18:057.845
En Düşük
|Değişim
|: -0,30%
|| -23,22
|Açılış
|: 7.874
|
|Önceki Kapanış
|: 7.868
|
7.819
En Yüksek
7.919
18:0528,5051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0656
|Açılış
|: 28,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4900
|
28,6403
En Düşük
28,3567
18:0530,4869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0228
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6859
En Düşük
30,4009
18:051.798,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -9,61
|Açılış
|: 1.798,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.808,37
|
1.819,97
En Düşük
1.793,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|22,44
|155.269.539
|% 10,00
|
|SNPAM
|111,10
|16.062.550
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.023,00
|6.900.135
|% 10,00
|
|MERIT
|72,60
|50.505.707
|% 10,00
|
|ELITE
|59,40
|187.347.589
|% 10,00
|
|DITAS
|19,83
|5.120.897
|% -34,60
|
|YONGA
|62,55
|4.428.417
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.377,00
|63.291.935
|% -10,00
|
|TARKM
|774,50
|1.605.610.416
|% -9,99
|
|KSTUR
|2.046,00
|7.063.698
|% -9,99
|
|THYAO
|226,00
|7.237.438.330
|% -0,09
|
|TUPRS
|149,00
|4.524.364.036
|% -2,74
|
|TABGD
|163,00
|3.280.574.280
|% 1,81
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|MIATK
|690,00
|2.499.488.237
|% 1,77
|
|EKGYO
|6,86
|1.563.908.849
|% 1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.076.797.858
|% -0,18
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|YKBNK
|17,37
|2.016.721.082
|% -1,70
|
|PETKM
|20,64
|2.206.977.999
|% 1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4991
|28,5079
|% 0,24
|
|Euro
|30,4789
|30,4900
|% -0,06
|
|Sterlin
|34,9458
|35,1210
|% -0,15
|
|Frank
|31,5388
|31,7288
|% 0,09
|
|Riyal
|7,5756
|7,6136
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,46
|22,50
|% 0,66
|
|Platin
|897,46
|899,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.057,37
|1.059,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,68
|82,68
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.962,48
|1.962,77
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:57DESA
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 21.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 842, 610 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 73 kaybederek (% -0.35 ) 6, 810
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17:56
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17:56
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17:56
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