***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.11.2023 18:08
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak BIST 30 endeksinde yer alan yerli ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları izahnamenin 2.10. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST 30 fiyat endeksidir. Ayrıca, Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ?ta işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4?te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4?te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ?de yer alan ve madde 2.4?te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215166
BIST
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18:057.845
En Düşük
|Değişim
|: -0,30%
|| -23,22
|Açılış
|: 7.874
|
|Önceki Kapanış
|: 7.868
|
7.819
En Yüksek
7.919
18:0528,5051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0656
|Açılış
|: 28,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4900
|
28,6403
En Düşük
28,3567
18:0530,4869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0228
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6859
En Düşük
30,4009
18:051.798,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -9,61
|Açılış
|: 1.798,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.808,37
|
1.819,97
En Düşük
1.793,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|22,44
|155.269.539
|% 10,00
|
|SNPAM
|111,10
|16.062.550
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.023,00
|6.900.135
|% 10,00
|
|MERIT
|72,60
|50.505.707
|% 10,00
|
|ELITE
|59,40
|187.347.589
|% 10,00
|
|DITAS
|19,83
|5.120.897
|% -34,60
|
|YONGA
|62,55
|4.428.417
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.377,00
|63.291.935
|% -10,00
|
|TARKM
|774,50
|1.605.610.416
|% -9,99
|
|KSTUR
|2.046,00
|7.063.698
|% -9,99
|
|THYAO
|226,00
|7.237.438.330
|% -0,09
|
|TUPRS
|149,00
|4.524.364.036
|% -2,74
|
|TABGD
|163,00
|3.280.574.280
|% 1,81
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|MIATK
|690,00
|2.499.488.237
|% 1,77
|
|EKGYO
|6,86
|1.563.908.849
|% 1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.076.797.858
|% -0,18
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|YKBNK
|17,37
|2.016.721.082
|% -1,70
|
|PETKM
|20,64
|2.206.977.999
|% 1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4991
|28,5079
|% 0,24
|
|Euro
|30,4789
|30,4900
|% -0,06
|
|Sterlin
|34,9458
|35,1210
|% -0,15
|
|Frank
|31,5388
|31,7288
|% 0,09
|
|Riyal
|7,5756
|7,6136
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,46
|22,50
|% 0,66
|
|Platin
|897,46
|899,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.057,37
|1.059,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,68
|82,68
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.962,48
|1.962,77
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57DESA
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 21.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 842, 610 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 73 kaybederek (% -0.35 ) 6, 810
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, GENTS, LINK, METUR, INTEM, MEKAG, IZENR, YBTAS, PKENT, TURGG
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TARKM, CMENT, MRSHL, AYES, ARZUM, YONGA, KRGYO, ISBIR, KSTUR, SODSN
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17:56
BURCE, AVTUR, BRKVY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında