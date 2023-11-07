***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.11.2023 18:09
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke piyasalarında işlem gören yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına ve Global Depo Sertifikalarına yatırılacaktır. Fon yönetim stratejisi, farklı gelişmiş ve gelişmekte olan ülke hisse senedi piyasalarına yatırım yapabilmek, farklı ekonomik konjonktürlerde farklı gelişmiş ve gelişmekte olan ülke gruplarını öne çıkararak yatırımcının potansiyel kazancını yükseltmektir. Fon portföyüne, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerinin pay senetleri dâhil edilecektir. Fon portföyünün yabancı menkul kıymetler arasında dağıtılmasında yönetici, fonun yatırım amacı doğrultusunda global ekonomiyi ve hisse senedi borsalarını yakından takip edip portföy dağılımını periyodik olarak revize eder. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4?te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4?te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ?de yer alan ve madde 2.4?de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215167
BIST
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18:057.845
En Düşük
|Değişim
|: -0,30%
|| -23,22
|Açılış
|: 7.874
|
|Önceki Kapanış
|: 7.868
|
7.819
En Yüksek
7.919
18:0528,5051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0656
|Açılış
|: 28,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4900
|
28,6403
En Düşük
28,3567
18:0530,4869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0228
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6859
En Düşük
30,4009
18:051.798,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -9,61
|Açılış
|: 1.798,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.808,37
|
1.819,97
En Düşük
1.793,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|22,44
|155.269.539
|% 10,00
|
|SNPAM
|111,10
|16.062.550
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.023,00
|6.900.135
|% 10,00
|
|MERIT
|72,60
|50.505.707
|% 10,00
|
|ELITE
|59,40
|187.347.589
|% 10,00
|
|DITAS
|19,83
|5.120.897
|% -34,60
|
|YONGA
|62,55
|4.428.417
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.377,00
|63.291.935
|% -10,00
|
|TARKM
|774,50
|1.605.610.416
|% -9,99
|
|KSTUR
|2.046,00
|7.063.698
|% -9,99
|
|THYAO
|226,00
|7.237.438.330
|% -0,09
|
|TUPRS
|149,00
|4.524.364.036
|% -2,74
|
|TABGD
|163,00
|3.280.574.280
|% 1,81
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|MIATK
|690,00
|2.499.488.237
|% 1,77
|
|EKGYO
|6,86
|1.563.908.849
|% 1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.076.797.858
|% -0,18
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|YKBNK
|17,37
|2.016.721.082
|% -1,70
|
|PETKM
|20,64
|2.206.977.999
|% 1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4991
|28,5079
|% 0,24
|
|Euro
|30,4789
|30,4900
|% -0,06
|
|Sterlin
|34,9458
|35,1210
|% -0,15
|
|Frank
|31,5388
|31,7288
|% 0,09
|
|Riyal
|7,5756
|7,6136
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,46
|22,50
|% 0,66
|
|Platin
|897,46
|899,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.057,37
|1.059,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,68
|82,68
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.962,48
|1.962,77
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:57DESA
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 21.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 842, 610 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 73 kaybederek (% -0.35 ) 6, 810
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, GENTS, LINK, METUR, INTEM, MEKAG, IZENR, YBTAS, PKENT, TURGG
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TARKM, CMENT, MRSHL, AYES, ARZUM, YONGA, KRGYO, ISBIR, KSTUR, SODSN
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17:56
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