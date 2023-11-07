***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke piyasalarında işlem gören yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına ve Global Depo Sertifikalarına yatırılacaktır. Fon yönetim stratejisi, farklı gelişmiş ve gelişmekte olan ülke hisse senedi piyasalarına yatırım yapabilmek, farklı ekonomik konjonktürlerde farklı gelişmiş ve gelişmekte olan ülke gruplarını öne çıkararak yatırımcının potansiyel kazancını yükseltmektir. Fon portföyüne, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerinin pay senetleri dâhil edilecektir. Fon portföyünün yabancı menkul kıymetler arasında dağıtılmasında yönetici, fonun yatırım amacı doğrultusunda global ekonomiyi ve hisse senedi borsalarını yakından takip edip portföy dağılımını periyodik olarak revize eder. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4?te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4?te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ?de yer alan ve madde 2.4?de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215167BIST