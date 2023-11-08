***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.11.2023 13:22
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği?nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ?de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon katılma payları Tebliğ?in ilgili hükümleri çerçevesinde sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Uluslararası katılım finans ilkelerine uygun olmak koşuluyla, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ?in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları, murabaha işlemleri ve yerli bankalarda açılacak döviz cinsinden katılma hesaplarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık payları, kıymetli madenler, Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları, BIST Taahhütlü İşlemler Pazarında gerçekleştirilen işlemler ve vaad sözleşmelerine, yabancı ihraççılar tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikalarına (sukuk) ve unvanında ?katılım? ibaresi olan yatırım fonu / gayrimenkul yatırım fonu / girişim sermayesi yatırım fonu katılım paylarına yatırılabilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.3?te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin ek olarak, Tebliğ?de belirtilen serbest fonlara ilişkin esaslar dikkate alınır. Yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması nedeniyle yatırımcılar kur riskine maruz kalabilir. A Grubu Paylar: 6 B Grubu Paylar: 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215630
BIST
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14:157.862
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
|| 16,70
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.858
En Yüksek
7.943
14:1528,5236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0320
|Açılış
|: 28,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5467
En Düşük
28,3886
14:1530,4764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0216
|Açılış
|: 30,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,7218
En Düşük
30,3815
14:151.800,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -3,46
|Açılış
|: 1.800,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.807,06
En Düşük
1.796,67
BIST En Aktif Hisseler14:15
|TABGD
|179,30
|1.508.509.230
|% 10,00
|
|ENSRI
|22,44
|13.680.657
|% 10,00
|
|FZLGY
|15,66
|92.136.756
|% 9,97
|
|QNBFL
|1.125,00
|7.247.250
|% 9,97
|
|MEKAG
|66,35
|33.425.007
|% 9,94
|
|MARKA
|34,92
|4.164.734
|% -10,00
|
|UFUK
|110,80
|3.500.556
|% -9,92
|
|ARZUM
|41,60
|442.004.399
|% -7,02
|
|DIRIT
|6,70
|371.471
|% -6,94
|
|AYDEM
|20,08
|153.723.095
|% -6,26
|
|BIMAS
|310,00
|1.675.442.968
|% 4,64
|
|TABGD
|179,30
|1.508.509.230
|% 10,00
|
|KOZAL
|22,66
|1.379.832.576
|% 1,34
|
|TTKOM
|21,92
|1.236.405.765
|% 2,53
|
|KONTR
|280,25
|1.201.863.507
|% 2,09
|
|EKGYO
|6,88
|807.664.694
|% 0,29
|
|ADESE
|2,05
|183.682.964
|% 3,02
|
|KOZAL
|22,66
|1.379.832.576
|% 1,34
|
|TTKOM
|21,92
|1.236.405.765
|% 2,53
|
|ODAS
|11,77
|633.636.690
|% 1,03
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5054
|28,5236
|% 0,11
|
|Euro
|30,4652
|30,4764
|% -0,07
|
|Sterlin
|34,8656
|35,0404
|% -0,17
|
|Frank
|31,5165
|31,7064
|% 0,01
|
|Riyal
|7,5803
|7,6183
|% 0,10
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,38
|22,41
|% 0,66
|
|Platin
|882,23
|884,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.028,96
|1.032,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,06
|81,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.963,77
|1.964,02
|% 0,66
|