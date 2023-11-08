***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği?nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ?de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon katılma payları Tebliğ?in ilgili hükümleri çerçevesinde sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Uluslararası katılım finans ilkelerine uygun olmak koşuluyla, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ?in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları, murabaha işlemleri ve yerli bankalarda açılacak döviz cinsinden katılma hesaplarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık payları, kıymetli madenler, Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları, BIST Taahhütlü İşlemler Pazarında gerçekleştirilen işlemler ve vaad sözleşmelerine, yabancı ihraççılar tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikalarına (sukuk) ve unvanında ?katılım? ibaresi olan yatırım fonu / gayrimenkul yatırım fonu / girişim sermayesi yatırım fonu katılım paylarına yatırılabilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.3?te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin ek olarak, Tebliğ?de belirtilen serbest fonlara ilişkin esaslar dikkate alınır. Yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması nedeniyle yatırımcılar kur riskine maruz kalabilir. A Grubu Paylar: 6 B Grubu Paylar: 4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215630BIST