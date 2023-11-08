***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.11.2023 13:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak ve portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 91 en fazla 730 gün olacaktır. Fon yönetim stratejisi, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör orta vadeli borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı hedeflemektedir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne fon toplam değerinin azami %20?si oranında yabancı sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4?te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4?te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ?de yer alan ve madde 2.4?te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215641
BIST
'
14:157.862
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
|| 16,70
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.858
En Yüksek
7.943
14:1528,5236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0320
|Açılış
|: 28,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5467
En Düşük
28,3886
14:1530,4764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0216
|Açılış
|: 30,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,7218
En Düşük
30,3815
14:151.800,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -3,46
|Açılış
|: 1.800,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.807,06
En Düşük
1.796,67
BIST En Aktif Hisseler14:15
|TABGD
|179,30
|1.508.509.230
|% 10,00
|
|ENSRI
|22,44
|13.680.657
|% 10,00
|
|FZLGY
|15,66
|92.136.756
|% 9,97
|
|QNBFL
|1.125,00
|7.247.250
|% 9,97
|
|MEKAG
|66,35
|33.425.007
|% 9,94
|
|MARKA
|34,92
|4.164.734
|% -10,00
|
|UFUK
|110,80
|3.500.556
|% -9,92
|
|ARZUM
|41,60
|442.004.399
|% -7,02
|
|DIRIT
|6,70
|371.471
|% -6,94
|
|AYDEM
|20,08
|153.723.095
|% -6,26
|
|BIMAS
|310,00
|1.675.442.968
|% 4,64
|
|TABGD
|179,30
|1.508.509.230
|% 10,00
|
|KOZAL
|22,66
|1.379.832.576
|% 1,34
|
|TTKOM
|21,92
|1.236.405.765
|% 2,53
|
|KONTR
|280,25
|1.201.863.507
|% 2,09
|
|EKGYO
|6,88
|807.664.694
|% 0,29
|
|ADESE
|2,05
|183.682.964
|% 3,02
|
|KOZAL
|22,66
|1.379.832.576
|% 1,34
|
|TTKOM
|21,92
|1.236.405.765
|% 2,53
|
|ODAS
|11,77
|633.636.690
|% 1,03
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5054
|28,5236
|% 0,11
|
|Euro
|30,4652
|30,4764
|% -0,07
|
|Sterlin
|34,8656
|35,0404
|% -0,17
|
|Frank
|31,5165
|31,7064
|% 0,01
|
|Riyal
|7,5803
|7,6183
|% 0,10
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,38
|22,41
|% 0,66
|
|Platin
|882,23
|884,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.028,96
|1.032,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,06
|81,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.963,77
|1.964,02
|% 0,66
|