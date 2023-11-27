***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.11.2023 11:43
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak XTUMY endeksine dahil yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. XTUMY işlem kodu ile gösterilen BIST Tüm - 100 Endeksi, BIST Tüm Endeksi'ne dahil olup, BIST 100 Endeksinde yer almayan hisse senetlerinden oluşur. BIST 100 endeksi Borsa İstanbul Yıldız Pazar?da işlem gören şirketler arasından seçilen 100 hisse senedinden oluşan endekstir. BIST Tüm endeksi ise Borsa İstanbul Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören hisse senetlerinin dahil olduğu endekstir. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ?ta işlem gören (XTUMY endeksine dahil) ihraççı payları ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü göreceli kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ?de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220162
BIST
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14:348.043
En Düşük
|Değişim
|: 1,04%
|| 82,60
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.080
14:3428,9123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0537
|Açılış
|: 28,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8600
|
28,9181
En Düşük
28,8129
14:3431,6648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0591
|Açılış
|: 31,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5000
|
31,8136
En Düşük
31,5383
14:341.871,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 12,81
|Açılış
|: 1.871,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler14:34
|BINHO
|221,20
|49.261.019
|% 10,00
|
|KONYA
|9.020,00
|765.604.515
|% 10,00
|
|YAPRK
|231,00
|33.429.517
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|212.647.349
|% 10,00
|
|SANEL
|20,90
|7.179.032
|% 10,00
|
|DAPGM
|50,40
|43.757.582
|% -10,00
|
|EUYO
|18,00
|10.230.945
|% -10,00
|
|SODSN
|105,40
|4.686.599
|% -9,99
|
|QNBFL
|901,00
|7.748.286
|% -9,67
|
|NATEN
|343,75
|450.238.914
|% -7,66
|
|THYAO
|259,50
|5.202.369.818
|% -0,10
|
|ISCTR
|21,84
|3.776.082.275
|% 2,73
|
|AKBNK
|33,44
|2.611.209.366
|% 4,96
|
|YKBNK
|18,64
|2.345.248.653
|% 4,60
|
|ASELS
|48,84
|2.155.503.321
|% 2,18
|
|ZOREN
|5,14
|1.348.419.168
|% 3,21
|
|ISCTR
|21,84
|3.776.082.275
|% 2,73
|
|YKBNK
|18,64
|2.345.248.653
|% 4,60
|
|EKGYO
|7,54
|870.962.274
|% 3,01
|
|IHLAS
|1,28
|118.185.198
|% 0,00
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9097
|28,9123
|% 0,19
|
|Euro
|31,6547
|31,6648
|% 0,19
|
|Sterlin
|36,3811
|36,5635
|% 0,27
|
|Frank
|32,7039
|32,9009
|% 0,34
|
|Riyal
|7,6859
|7,7244
|% 0,18
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,74
|24,78
|% 0,66
|
|Platin
|935,46
|936,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.083,57
|1.087,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,29
|79,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.011,94
|2.012,23
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:34
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-
14:49BFREN
Yüzde 6.67 oranında artışla 11, 957.50 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 676 adet işlem
-
14:48KONYA
Yüzde 10.00 oranında artışla 9, 020.00 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 006 adet işlem
-
14:47KFEIN
Yüzde 9.99 oranında artışla 75.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 208, 435 adet işlem
-
14:46NIBAS
Yüzde 7.42 oranında artışla 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 546, 770 adet işlem
-
14:45IMASM
Yüzde 5.40 oranında artışla 17.77 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 634, 701 adet işlem