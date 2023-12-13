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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.12.2023 17:20
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Değerleme Kuruluşları KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.
Fonun Yatırım Stratejisi Fon yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren anonim şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara katılım finans ilkelerine uygun finansman veya ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon halka açık olan veya olmayan ve İslami ticaret ve finans ilkelerine uygun faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapacaktır.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon'a katılma: 15 Ekim 2022 tarihi itibarıyla fona katılım dönemi sona ermiştir. Fondan Ayrılma: Katılma payları sadece fon süresinin sonunda fona iade edilebilir. Fon Fiyat Açıklama: 15 Haziran gününü takip eden 1.iş günü, 15 Aralık gününü takip eden 1. iş günü İş Portföy Yönetimi A.Ş. T. İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. 1

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Selim KOCAOĞLU 12.12.2019 (2020-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör, (2014-2020)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür 3 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı-Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Ayşe İZAT 12.12.2019 (2017-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Ali Erdal Aral 12.04.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 10,5
Burak Sezercan 01.09.2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 5 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SELİM KOCAOĞLU 12.12.2019 (2020-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör, (2014-2020)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı-Gayrimenkul Değerleme Lisansı

Diğer Hususlar
Açıklama Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225482


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Paladyum 970,06 975,63 % 0,66  
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