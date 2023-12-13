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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.12.2023 17:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYISPO01058
Değerleme Kuruluşları PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş.
Fonun Yatırım Stratejisi Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektör olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi, depolanması ve sair hizmetlerin sağlanması amacıyla altyapı, teknoloji, tasarım ve üretim yatırımları olmakla birlikte diğer sektörlerde faaliyet gösteren girişim şirketlerine de yatırım yapabilecektir.

Fon halka açık olan veya olmayan, büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip anonim ve limitet şirketlere doğrudan veya dolaylı sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.

Fon, yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan yatırım yapabilir.

Fon, esas sözleşmelerinde belirlenen faaliyet alanları münhasıran Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine yatırım yapma amacı ile sınırlandırılmış olan yurt içinde veya yurt dışında kurulu özel amaçlı anonim şirketlere ortak olabilir.

Fon, bu şirketlere borç ve sermaye finansmanının karması şeklinde yapılandırılmış finansman niteliğinde finansman sağlayabilir, ihraç ettiği kira sertifikalarına araçlarına yatırım yapabilir.

Fon ayrıca girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapabilir.

Fon yukarıda sayılanlara ek olarak fırsatların oluşması durumunda Tebliğ'de girişim sermayesi yatırımı olarak tanımlanan diğer yatırımları da yapabilir.

Yatırım yapıldığı tarih itibariyle yurt dışında kurulu olmakla birlikte son yıllık finansal tablolarına göre varlıklarının en az %80'i Türkiye'de kurulu bağlı ortaklık ya da iştiraklerden oluşan şirketlere de yatırım yapabilir.

Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde aşağıdaki kriterler esas alınır.

- Kurumsal yönetim yapısına sahip olmaları veya bu alanda yapılacak yatırımlarla hesap verilebilir, şeffaf bir yönetim yapısına ulaştırılabilir olmaları,

- Hedeflenen sektörlerde deneyimli yönetim kadrosuna sahip olmaları,

- Sunduğu ürün ve hizmetlerde katma değer yaratmaları, rekabetçi olmaları,

- Operasyonel, üretim ya da satış performansının geliştirilmesi suretiyle yatırımcılarına değer yaratma potansiyeline sahip olmaları,

- Verilecek finansal ve/veya kurumsal destekle faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek durumda olmaları.

Ortak olmak veya şirket kurmak yoluyla yapılan yatırımlardan halka arz, kurucu ortağa satış, mevcut ortağa satış, stratejik ortağa satış veya üçüncü tarafa satış yöntemleriyle çıkış gerçekleştirilecektir.

Uygulanacak her türlü yatırım kararı faizsiz finans ilkelerine uygun olacak şekilde gerçekleştirilecektir.



Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon Alım Talimatı Verme Tarihleri: 15 Aralık 2023 tarihine kadar pay alma talimatı vermek veya kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon?a katılabilir Fon Satım: Katılma Payları sadece fon süresinin sonunda fona iade edilebilir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 -

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali Erdal ARAL 29.08.2019 (2019-Devam) - Emekli (2016-2019) - İş Faktoring A.Ş. - Genel Müdür (2013-2016) - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Genel Müdür 10,5
Burak SEZERCAN 23.03.2022 (02.09.2021-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür (2016- 31.08.2021) - Türkiye iş Bankası A.Ş. - Bireysel Bankacılık ve Pazarlama / Bölüm Müdürü 5 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Selim KOCAOĞLU 01.08.2020 (01.08.2020-Devam)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Direktör (01.09.2014-31.07.2020)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Ürünler ve Gayrimenkul Değerleme lisans
Ayşe İZAT 04.12.2017 01.01.2022- Devam) - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür (22.06.2017- 31.12.2021) - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür Yard. 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Selim KOCAOĞLU 17.10.2022 (01.08.2020-Devam)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Direktör (01.09.2014-31.07.2020)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Ürünler ve Gayrimenkul Değerleme lisans

Diğer Hususlar
Açıklama Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225503


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