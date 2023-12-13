***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerDeğerleme Kuruluşları KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.Fonun Yatırım Stratejisi Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak altyapı yatırım ve hizmetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan şirketlerin ihraç etmiş olduğu/edeceği borçlanma araçlarına, paya dönüştürülebilir /değiştirilebilir tahvillerine, ortaklık paylarına ve Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlardan oluşacaktır. Fon, bu şirketlere borç ve sermaye finansmanının karması şeklinde yapılandırılmış finansman niteliğinde finansman sağlayabilir. Bununla birlikte, altyapı ağırlıklı yatırım yapan girişim sermayesi fon ve ortaklıklarına, yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece altyapı faaliyetinde bulunan, Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurt içi ve/veya yurt dışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan ve dolaylı olarak yatırım yapılabilir. Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde aşağıdaki kriterler esas alınır. -Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde kurumsal yönetim yapısına sahip, alt yapı yatırım ve hizmetleri konusunda deneyimli olmalarına dikkat edilecektir. -Yatırım yapılacak şirketlerin altyapı yatırım ve hizmetleri projelerinin uzun dönemli, kârlı ve öngörülebilir nakit akımlarına sahip olmalarına özen gösterilecektir. -Yatırım yapılacak şirketlerin altyapı yatırım ve hizmetleri projelerinin mevzuat uyarınca gerekli tüm izinlerinin alınmış, fizibilitesinin yapılmış, projesinin hazır ve onaylanmış olması gereklidir. Borçlanma aracı yatırımlarından itfa veya satış ortak olmak veya şirket kurmak yoluyla yapılan yatırımlardan ise halka arz, kurucu ortağa satış, mevcut ortağa satış, stratejik ortağa satış veya üçüncü tarafa satış yöntemleriyle çıkış gerçekleştirilecektir.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon Alım Talimatı Verme Tarihleri: Fona katılma dönemi sona ermiştir. Fon Satım: Katılma Payları sadece fon süresinin sonunda fona iade edilebilir. Fon Fiyat Açıklama: 15 Haziran gününü takip eden 1.iş günü, 15 Aralık gününü takip eden 1. iş günü İş Portföy Yönetimi A.Ş. T. İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına İş Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSelim KOCAOĞLU 04.12.2017 (2020-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör, (2014-2020)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı-Gayrimenkul Değerleme LisansıAyşe İZAT 04.12.2017 (2017-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 LisansıAli Erdal Aral 29.08.2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (2019-Devam) - Emekli (2016-2019) - İş Faktoring A.Ş. - Genel Müdür (2013-2016) - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Genel Müdür 10,5Burak Sezercan 23.03.2022 İş Portföy Yönetimi AŞ (02.09.2021-Devam)-Genel Müdür Türkiye iş Bankası AŞ. - Bireysel Bankacılık ve Pazarlama / Bölüm Müdürü (2016- 31.08.2021) Türkiye İş Bankası A.Ş. - Strateji ve Kurumsal Performans/Bölüm Müdürü (2011-2016) 5 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 LisansıFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSELİM KOCAOĞLU 04.12.2017 (2020-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör, (2014-2020)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı-Gayrimenkul Değerleme LisansıDiğer HususlarAçıklama Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225504BIST