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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.12.2023 15:08
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Diğer Hususlar
Açıklama 7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (yerli kamu/özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikaları, Ters Repo, Takasbank Para Piyasası ve Yurt İçi Organize Para Piyasası, İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler, İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
1. Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikaları:
Tahvil-Bono Piyasası işlem komisyonu: Yüzbinde 1,4+BSMV
Tahvil- Bono Piyasası işlem komisyonu (Aynı Gün Seans dışı işlemler: Yüzbinde 2,8+BSMV
Kira Sertifikası işlem komisyonu: Yüzbinde 1,4+BSMV
Kira Sertifikası Piyasası işlem komisyonu (Aynı gün Seans dışı işlemler):Yüzbinde 2,8+BSMV
2. Hazine İhalesi
Hazine İhalesi işlem komisyonu: 0
3. Ters Repo İşlemleri:
Ters Repo (O/N) işlem komisyonu: Milyonda 5,5+BSMV
Ters Repo (O/N) (14:00-17:00 arası işlemler) işlem komisyonu: Milyonda 11+BSMV
Ters Repo (Vadeli) işlem komisyonu: Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMV
Ters Repo (Vadeli) (14:00-17:00 arası işlemler) işlem komisyonu:Yüzbinde 1,1*Gün sayısı+BSMV
4. Takasbank Para Piyasası ve Yurt İçi Organize Para Piyasası İşlemleri:
Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli) işlem komisyonu: Yüzbinde 2,7+BSMV
Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli) işlem komisyonu: Milyonda 3,4*Gün sayısı +BSMV
5. İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler:
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler işlem komisyonu: Yüzbinde 1,4+BSMV
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler (Aynı gün Seans dışı işlemler) :Yüzbinde 2,8+BSMV
6. İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler:
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler işlem komisyonu: Yüzbinde 1,4+BSMV
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (Aynı gün Seans dışı işlemler) :Yüzbinde 2,8+BSMV





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226494


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