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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.12.2023 15:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Diğer Hususlar
Açıklama 7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (borçlanma araçları, para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (yurt içi/ pay senedi ve borsa yatırım fonları, yurt içi/ borçlanma araçları, VİOP işlemleri, diğer türev araçlar) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:
Yurt İçi Pay Senedi: Yüzbinde 5,5 + BSMV
VİOP- Endeks Vadeli Kontratları: Yüzbinde 5,5 + BSMV
VİOP- Pay Vadeli Kontratları: Yüzbinde 5,5 + BSMV
BİST Kesin Alım-Satım Pazarı* : Yüzbinde 1,4 + BSMV
BİST Repo – Ters Repo Aracılık* : Milyonda 5,5 x işlem gün sayısı + BSMV
Takasbank Para Piyasası:
1-7 gün arası vadeler: Yüzbinde 2,7 + BSMV
7 günden uzun vadeler: Milyonda 3,4 x işlem gün sayısı + BSMV
*Seans dışı aracılık hizmetleri komisyonun 2 katı olarak uygulanır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226497


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UFUK 99,55 3.859.163 % 10,00  
YBTAS 136.125,00 3.984.925 % 10,00  
SAMAT 54,55 107.232.805 % 9,98  
BAYRK 9,08 4.603.851 % 9,93  
BANVT 116,20 65.489.886 % 9,93  
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Dolar 29,0528 29,0634 % 0,29  
Euro 31,7619 31,7759 % 0,47  
Sterlin 36,6766 36,8605 % 0,16  
Frank 33,3368 33,5377 % 0,56  
Riyal 7,7230 7,7618 % 0,27  
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Gümüş ONS 23,90 23,93 % 0,66  
Platin 952,84 954,79 % 0,66  
Paladyum 1.177,48 1.181,35 % 0,66  
Brent Pet. 77,49 77,49 % 0,66  
Altın Ons 2.023,62 2.023,89 % 0,66  
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