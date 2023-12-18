***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Diğer HususlarAçıklama 7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen KomisyonlarFon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (borçlanma araçları, para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (yurt içi pay senedi ve borsa yatırım fonları, yurt içi borçlanma araçları, VİOP işlemleri, diğer türev araçlar) aracılık etmektedir. Yurt içi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları ise aşağıda yer almaktadır: Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:Yurt İçi Pay Senedi: Onbinde 2 + BSMVVİOP - Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMVVİOP- Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMVBİST Kesin Alım-Satım Pazarı* : Yüzbinde 1,4 + BSMVBİST Repo – Ters Repo Aracılık* : Milyonda 5,5 x işlem gün sayısı + BSMVTakasbank Para Piyasası:1-7 gün arası vadeler: Yüzbinde 2,7 + BSMV7 günden uzun vadeler: Milyonda 3,4 x işlem gün sayısı + BSMV*Seans dışı aracılık hizmetleri komisyonun 2 katı olarak uygulanır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226506BIST