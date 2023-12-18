***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.12.2023 18:14
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Diğer Hususlar
Açıklama 7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (Borçlanma Araçları ve para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay senedi, VİOP işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır: O/N Repo: Milyonda 5,5+BSMV O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Milyonda 11+BSMV Vadeli Repo: Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMV Vadeli Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,1*Gün sayısı+BSMV Tahvil-Bono Piyasası: Yüzbinde 1,40+BSMV Tahvil- Bono Piyasası (Seans dışı işlemler): Yüzbinde 2,80+BSMV Hazine İhalesi :- Borsa Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 2,8*Gün sayısı +BSMV Borsa Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli): Yüzbinde 2,1+BSMV
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226677
BIST
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18:007.790
En Düşük
|Değişim
|: -2,54%
|| -203,43
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.782
En Yüksek
8.010
18:0029,0632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0841
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0676
En Düşük
28,8490
18:0031,7886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1607
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
18:001.890,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 9,46
|Açılış
|: 1.890,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler18:00
|YBTAS
|136.125,00
|6.162.925
|% 10,00
|
|SNPAM
|161,70
|9.788.822
|% 10,00
|
|QNBFB
|234,70
|7.584.628
|% 9,98
|
|SAFKR
|35,54
|112.983.744
|% 9,96
|
|METUR
|14,94
|22.476.789
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.052.359.892
|% -10,00
|
|KONKA
|47,88
|378.302.966
|% -10,00
|
|KLNMA
|31,16
|6.329.580
|% -9,99
|
|LINK
|178,40
|14.534.923
|% -9,99
|
|MRGYO
|7,75
|57.326.829
|% -9,99
|
|ISCTR
|24,66
|7.195.113.649
|% 1,15
|
|THYAO
|245,70
|6.916.329.979
|% -2,98
|
|EREGL
|41,80
|4.388.837.332
|% -0,24
|
|YKBNK
|21,30
|3.950.584.634
|% -1,57
|
|AKBNK
|39,40
|3.801.133.530
|% 0,77
|
|BEGYO
|3,21
|1.015.713.665
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,66
|7.195.113.649
|% 1,15
|
|YKBNK
|21,30
|3.950.584.634
|% -1,57
|
|EKGYO
|7,31
|1.076.712.109
|% -1,35
|
|HEKTS
|23,92
|2.595.281.031
|% 3,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0558
|29,0632
|% 0,29
|
|Euro
|31,7629
|31,7886
|% 0,51
|
|Sterlin
|36,6260
|36,8097
|% 0,02
|
|Frank
|33,3461
|33,5469
|% 0,59
|
|Riyal
|7,7239
|7,7627
|% 0,28
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,67
|23,69
|% 0,66
|
|Platin
|951,43
|953,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.182,65
|1.186,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,48
|78,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,64
|2.022,88
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59DMRGD
Yüzde -8.55 oranında düşüşle 12.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 343, 579 adet işlem
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17:57BYDNR
Yüzde -6.35 oranında düşüşle 23.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 016, 502 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 7, 797 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 46 altında . İşlem hacmi 70, 486.00 milyon TL de
-
17:56FORTE
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 61.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 215, 431 adet işlem
-
17:54MGROS
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 331.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 274, 510 adet işlem