***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Diğer HususlarAçıklama 7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (Borçlanma Araçları ve para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay senedi, VİOP işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır: Pay Senedi Alım Satım Komisyonu: Onbinde 3+BSMV O/N Repo: Milyonda 5,5+BSMV O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Milyonda 11+BSMV Vadeli Repo: Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMV Vadeli Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,1*Gün sayısı+BSMV Tahvil-Bono Piyasası: Yüzbinde 1,4+BSMV Tahvil- Bono Piyasası (Seans dışı işlemler): Yüzbinde 2,8+BSMV Hazine İhalesi: - Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli): Yüzbinde 2,7+BSMV Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 3,4*Gün sayısı +BSMV VİOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV VİOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV BIST Hisse Ödünç İşlemleri: günlük azami yüzbinde 7,5 + BSMVhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226685BIST