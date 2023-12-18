***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Diğer HususlarAçıklama 7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır: O/N Repo : Milyonda 5,5+BSMV O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler) :Milyonda 11+BSMV Vadeli Repo :Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMV Vadeli Repo(14:00-17:00 arası işlemler) :Yüzbinde 1,1*Gün sayısı+BSMV Tahvil-Bono Piyasası :Yüzbinde 1,4+BSMV Tahvil- Bono Piyasası (Seans dışı işlemler) :Yüzbinde 2,8+BSMV Hazine İhalesi :- Takasbank Borsa Para Piyasası(7 günden uzun vadeli) :Milyonda 2,8*Gün sayısı +BSMV Takasbank Borsa Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli) :Yüzbinde 2,1+BSMVhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226725BIST