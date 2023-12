***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Diğer HususlarAçıklama 7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen KomisyonlarFon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (borçlanma araçları, kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası, para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (yurt içi/yurt dışı pay senedi ve borsa yatırım fonları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri) aracılık etmektedir. Yurt dışı pay senetleri ve borsa yatırım fonları ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC, Goldman Sachs Co. LLC aracılığıyla işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.Pay Senedi Alım Satım Komisyonu: Onbinde 3+BSMVO/N Repo: Milyonda 5,5+BSMVO/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Milyonda 11+BSMVVadeli Repo: Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMVVadeli Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,1*Gün sayısı+BSMVTahvil-Bono Piyasası: Yüzbinde 1,4+BSMVTahvil- Bono Piyasası (Seans dışı işlemler): Yüzbinde 2,8+BSMVHazine İhalesi: -Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası): Yüz binde 2,7 +BSMVTakasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 3,4*Gün sayısı+BSMVVİOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMVVİOP Döviz Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMVVİOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMVVİOP Kıymetli Madenler Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMVBIST Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası İşlemleri: On binde 3 + BSMVKıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Alım-Satım komisyonu: On binde 3 + BSMV (Satışişlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)Yurt dışı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLCaracılığıyla işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.Komisyon oranları alınan kıymet bazında ve alınan tutar bazında değişiklik gösteriyor.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226742BIST