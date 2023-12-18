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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.12.2023 19:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Diğer Hususlar
Açıklama 7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (borçlanma araçları, kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası, para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (yurt içi/yurt dışı pay senedi ve borsa yatırım fonları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri) aracılık etmektedir. Yurt dışı pay senetleri ve borsa yatırım fonları ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC, Goldman Sachs Co. LLC aracılığıyla işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.
Pay Senedi Alım Satım Komisyonu: Onbinde 3+BSMV
O/N Repo: Milyonda 5,5+BSMV
O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Milyonda 11+BSMV
Vadeli Repo: Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMV
Vadeli Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,1*Gün sayısı+BSMV
Tahvil-Bono Piyasası: Yüzbinde 1,4+BSMV
Tahvil- Bono Piyasası (Seans dışı işlemler): Yüzbinde 2,8+BSMV
Hazine İhalesi: -
Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası): Yüz binde 2,7 +BSMV
Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 3,4*Gün sayısı+BSMV
VİOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV
VİOP Döviz Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV
VİOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV
VİOP Kıymetli Madenler Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV
BIST Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası İşlemleri: On binde 3 + BSMV
Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Alım-Satım komisyonu: On binde 3 + BSMV (Satış
işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)
Yurt dışı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC
aracılığıyla işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.
Komisyon oranları alınan kıymet bazında ve alınan tutar bazında değişiklik gösteriyor.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226742


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