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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.12.2023 20:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Diğer Hususlar
Açıklama 7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (Borçlanma Araçları ve para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay senedi, yurt içi borçlanma araçları, VİOP işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.
Pay Senedi Alım Satım Komisyonu: Onbinde 3+BSMV
O/N Repo: Milyonda 5,5+BSMV
O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Milyonda 11+BSMV
Vadeli Repo: Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMV
Vadeli Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,1*Gün sayısı+BSMV
Tahvil-Bono Piyasası: Yüzbinde 1,4+BSMV
Tahvil- Bono Piyasası (Seans dışı işlemler): Yüzbinde 2,8+BSMV
Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli): Yüzbinde 2,7+BSMV
Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 3,4*Gün sayısı +BSMV
VİOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV
VİOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227178


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SELGD 19,58 4.199.632 % 10,00  
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Paladyum 1.225,30 1.229,99 % 0,66  
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