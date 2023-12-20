***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Diğer HususlarAçıklama 7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen KomisyonlarFon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (Borçlanma Araçları ve para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:1.Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikaları: Tahvil-Bono Piyasası işlem komisyonu: Yüzbinde 1,4+BSMV Tahvil- Bono Piyasası işlem komisyonu (Aynı Gün Seans dışı işlemler: Yüzbinde 2,8+BSMV Kira Sertifikası işlem komisyonu: Yüzbinde 1,4+BSMV Kira Sertifikası Piyasası işlem komisyonu (Aynı gün Seans dışı işlemler) :Yüzbinde 2,8+BSMV2. Hazine İhalesi Hazine İhalesi işlem komisyonu: 03.Ters Repo İşlemleri: Ters Repo (O/N) işlem komisyonu: Milyonda 5,5+BSMV Ters Repo (O/N) (14:00-17:00 arası işlemler) işlem komisyonu: Milyonda 11+BSMV Ters Repo (Vadeli) işlem komisyonu: Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMV Ters Repo (Vadeli) (14:00-17:00 arası işlemler) işlem komisyonu:Yüzbinde 1,1*Gün sayısı+BSMV4.Takasbank Para Piyasası ve Yurt İçi Organize Para Piyasası İşlemleri: Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli) işlem komisyonu: Yüzbinde 2,7+BSMV Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli) işlem komisyonu: Milyonda 3,4*Gün sayısı +BSMV5. İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler: 15 İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler işlem komisyonu: Yüzbinde 1,4+BSMV İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler (Aynı gün Seans dışı işlemler) :Yüzbinde 2,8+BSMV6. İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler: İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler işlem komisyonu: Yüzbinde 1,4+BSMV İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (Aynı gün Seans dışı işlemler) :Yüzbinde 2,8+BSMVhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227254BIST