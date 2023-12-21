***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.12.2023 13:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,008767 3,20 0,008767 3,20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227686
BIST
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15:567.657
En Düşük
|Değişim
|: -0,08%
|| -5,95
|Açılış
|: 7.657
|
|Önceki Kapanış
|: 7.663
|
7.621
En Yüksek
7.734
15:5629,1592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0285
|Açılış
|: 29,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1600
|
29,1633
En Düşük
29,0503
15:5632,1325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2681
|Açılış
|: 31,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9000
|
32,1495
En Düşük
31,8351
15:561.911,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 9,41
|Açılış
|: 1.911,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,67
|
1.912,27
En Düşük
1.895,65
BIST En Aktif Hisseler15:56
|IDGYO
|5,50
|3.470.897
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|32.862.263
|% 10,00
|
|FORTE
|69,40
|149.329.840
|% 9,98
|
|QNBFB
|312,00
|16.209.648
|% 9,96
|
|BAYRK
|12,06
|14.876.661
|% 9,94
|
|PRZMA
|30,42
|10.072.824
|% -10,00
|
|BALAT
|18,00
|2.714.981
|% -10,00
|
|OSTIM
|7,57
|27.790.118
|% -9,99
|
|GUBRF
|236,50
|974.959.537
|% -9,99
|
|KUYAS
|67,15
|106.200.661
|% -9,99
|
|THYAO
|241,70
|5.825.767.526
|% -0,08
|
|AKBNK
|39,18
|3.773.168.161
|% -1,90
|
|YKBNK
|20,78
|3.423.298.049
|% -0,67
|
|ISCTR
|24,12
|3.356.421.622
|% 0,17
|
|TUPRS
|151,90
|2.244.619.453
|% 1,47
|
|YKBNK
|20,78
|3.423.298.049
|% -0,67
|
|ISCTR
|24,12
|3.356.421.622
|% 0,17
|
|EKGYO
|7,12
|925.335.078
|% 0,00
|
|AKBNK
|39,18
|3.773.168.161
|% -1,90
|
|BEGYO
|2,74
|255.612.337
|% 1,11
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1528
|29,1592
|% 0,10
|
|Euro
|32,1172
|32,1325
|% 0,84
|
|Sterlin
|36,8161
|37,0007
|% 0,38
|
|Frank
|33,8311
|34,0349
|% 0,71
|
|Riyal
|7,7497
|7,7886
|% 0,09
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,23
|24,26
|% 0,66
|
|Platin
|967,61
|969,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.209,65
|1.217,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,55
|78,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,72
|2.038,02
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:56
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16:11EUREN
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 13.96 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 336, 242 adet işlem
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16:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 7 kaybederek (% -0.16 ) 6, 781
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16:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FORTE, QNBFB, SAMAT, IDGYO, BAYRK
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16:09
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GUBRF, DERHL, OSTIM, SRVGY, FORMT, SODSN, BALAT, MRGYO, CEMAS, KUYAS