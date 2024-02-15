***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.02.2024 11:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,000548 0,2 0,000548 0,2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249704
BIST
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13:499.195
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 122,49
|Açılış
|: 9.114
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.215
13:4930,7567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0134
|Açılış
|: 30,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
31,1615
En Düşük
30,4764
13:4933,1463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1325
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,3926
En Düşük
32,8144
13:491.975,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,36
|Açılış
|: 1.975,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
|
1.996,92
En Düşük
1.953,26
BIST En Aktif Hisseler13:47
|ERCB
|158,60
|299.755.241
|% 9,99
|
|HKTM
|78,75
|103.057.146
|% 9,99
|
|ULUFA
|12,15
|19.431.495
|% 9,95
|
|BIENY
|51,25
|313.054.743
|% 9,93
|
|KUVVA
|57,00
|4.116.533
|% 9,51
|
|DOFER
|53,30
|73.762.542
|% -6,00
|
|RNPOL
|43,98
|85.629.135
|% -4,39
|
|MARBL
|24,68
|361.803.193
|% -3,82
|
|MEGMT
|60,55
|137.816.992
|% -3,43
|
|BINHO
|622,50
|1.028.670.293
|% -3,19
|
|REEDR
|52,10
|4.124.460.716
|% 0,10
|
|BINHO
|622,50
|1.028.670.293
|% -3,19
|
|MIATK
|55,40
|870.418.202
|% 0,09
|
|ASTOR
|122,80
|766.649.969
|% 1,32
|
|KLSER
|74,05
|558.958.799
|% 3,57
|
|REEDR
|52,10
|4.124.460.716
|% 0,10
|
|BEGYO
|5,08
|240.715.410
|% 3,89
|
|PSGYO
|6,71
|311.185.994
|% -0,74
|
|LRSHO
|3,05
|92.870.828
|% 0,33
|
|MHRGY
|6,13
|127.473.253
|% 1,16
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7514
|30,7578
|% 0,05
|
|Euro
|33,1149
|33,1409
|% 0,38
|
|Sterlin
|38,4909
|38,6839
|% -0,03
|
|Frank
|34,6915
|34,9005
|% 0,35
|
|Riyal
|8,1811
|8,2221
|% 0,06
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,56
|22,60
|% 0,66
|
|Platin
|898,37
|905,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|959,19
|962,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,05
|81,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.996,83
|1.997,12
|% 0,66
|