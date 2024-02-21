***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma payı satın almak isteyen nitelikli yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Katılma payı satın almak isteyen nitelikli yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri, Türkiye İş Bankası A.Ş, Odeabank A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla da yapılır. 1 Fon alım talimatına konu tutar, fon alım talimatının gerçekleşeceği güne kadar ters repo veya İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu?nda nemalandırılır. Fon nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliği taşımaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251129BIST