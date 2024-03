***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Fon Sepeti Şemsiye FonuISIN Kodu TRYISPO01405Fonun Süresi SüresizdirFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi22.03.2024Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalannın birlikte açık olduğu günlerde TSI 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatlan taliınatın verilnıesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 1 3.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.İşlem yapılan piyasaların ve ödeme transfer sistemlerinin herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleşıirilir. Türkiye'de resmi tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların Borsa Istanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSI l3.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talirnatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Borsa Istanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalannın açık olduğu günlerde TSİ l3,30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplarımasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine geıirilir. işlem yapılan piyasaların ve ödeme transfer sistemlerinin herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletden talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplanada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye'de resmi tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen ilk iş günüyapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFASa üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. 1 Fon alım talimatına konu TL tutarlar, Kurucu tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra İş Porftföy Para Piyasası (TL) Fonu katılma payı satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. Kurucu dışında, TEFAS'ta diğer dağıtıcı kuruluşlar üzerinden verilen alım talimatlarının nemalandırılması ise ilgili dağıtıcı kuruluş tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra nemalandırılmak suretiyle gerçekleştirilir. Fon'un birim pay değeri, günlük olarak tespit ve ilan edilir. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.isportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksi, kıymetli madenler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile finansal endekslere dayalı türev araçlar (VİOP kontratları), varant, sertifikalar ve herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler, borsa nezdinde dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak en az %40'ı tarım, tarım emtia ve en az %40'ı sürdürebilirlik, sürdürülebilir kalkınmanın 17 hedefine uygun (temiz enerji, su başta olmak üzere) temalarına yatırım yapan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon'un yatırım amacı, söz konusu temalara ilişkin sektörlerde üretici, geliştirici, dağıtıcı, altyapı sağlayıcı veya kurucu olarak faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapan yatırım fonu ve borsa yatırım fonları vasıtasıyla A.B.D. ve Türkiye piyasaları başta olmak üzere, yatırım temalarına uygun şirketlerin fonlanmasına destek olmak, söz konusu kurumların kazancına iştirak etmek ve orta/uzun vadede BIST Gıda Getiri Endeksi, Bloomberg Agriculture Subindex Total Return Index (Bloomberg Tarım Alt Getiri Endeksi), BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi ve Dow Jones Sustainability World Total Return Index (Dow Jones Dünya Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi) bileşenlerinden oluşan karşılaştırma ölçütünün üzerinde getiri kaydetmektir. Sepet portföye dahil edilecek fonların yatırım temalarına uygunluğunu teminen, ilgili fonların veya takip ettikleri endekslerin unvanlarında "temiz enerji", "sürdürülebilir enerji", "yenilenebilir enerji", "yeşil enerji", "alternatif enerji", "sürdürülebilirlik", "su", "tarım", "tarım emtia" (şeker, mısır, soya fasulyesi, kahve, kakao, pamuk, buğday vb.) ibarelerinin yer alması, takip ettikleri endeks ve/veya karşılaştırma ölçütü bileşenlerinin asgari %80 oranında söz konusu temalara dayalı olması, izahname ve/veya yatırımcı bilgilendirme dokümanları kapsamında fon yatırım stratejisinin bahse konu temalara odaklı olduğuna dair açık ifadeler bulunması gibi kriterler dikkate alınır. Piyasa koşulları doğrultusunda portföy yöneticisi tarafından gerekli görüldüğü takdirde, portföyün azami %20'si, yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla doğrudan diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yönlendirilebilir. İlgili kararların verilmesi aşamasında getiri beklentilerinin yanı sıra fon risk iştahı ve portföydeki varlıkların volatilitesi dikkate alınır. Yabancı borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) da fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.Portföye dahil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına ilişkin aşağıdaki kurallar uygulanır a) Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fonun toplam değerinin %20'sini aşamaz. Bu oranın hesaplanmasında katılma payı alım taleplerinde, nemalandırılma amaçlı olarak yatırım yapılan para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fon katılma payları dikkate alınmaz. b) Fon portföyünde yer alan serbest fonlara ait katılma paylarının değeri, fon toplam değerinin %10'unu geçemez. c) Diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapılamaz. d) Fon portföyüne alınan fon katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma paylarının sayısı, yatırım yapılan fonun katılma payı sayısının %25'ini aşamaz. Bu oranın hesaplanmasında katılma paylarının fon portföyüne dahil edildiği tarihteki katılma payı sayısı esas alınır. e) Fon sepeti fonu portföyüne, katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan fonların katılma paylarının dahil edilmesi esastır. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları için söz konusu şart aranmaz. Borsada işlem gören kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçlarının, borsa dışında yapılacak işlemler ile fon portföyüne dahil edilmesi veya fon portföyünden çıkarılması mümkündür. Fon portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir. Borsa dışında işlem yapılması halinde en geç işlem tarihini takip eden iş günü içinde işlemin tutarı, faizi, tarihi, karşı tarafı, karşı tarafın derecelendirme notu ile geri ödeneceği tarih KAP'ta açıklanır ve Kurul'a bildirilir. 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Fonun karşılaştırma ölçütü %40 BCOMAGTR Index (Bloomberg Agriculture Subindex Total Return Endeksi) + %25 W1SGITRD Index (Dow Jones Sustainability World Total Return Index Endeksi) + %20 BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi + %10 BIST Gıda, İçecek Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dirKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00548 2 0,00548 2Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Emin Mutlu 22.03.2024 8 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarKadir Furtun 22.03.2024 01.01.2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Müdür Yardımcısı, 08.07.2019-31.12.2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi, 18.09.2013-28.06.2019 Akbank T.A.Ş.-Hazine-Yönetici 9 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıDoruk Ergun 22.03.2024 15.06.2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Müdür, 15.04.2020-14.06.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi-Proje Yöneticisi, 1.01.2017-14.04.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Sabit Getirili Portföy Yönetimi-Müdür 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaİŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL 0850 290 31 73 02123862905 destek@isportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaGÖKÇE KINCAL Dağıtım Kanalı Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı 0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258778BIST