***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Diğer HususlarAçıklama Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (Borçlanma Araçları ve para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay senedi, VİOP işlemleri, Borçlanma Araçları ve para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:O/N Repo: Milyonda 5,5+BSMVO/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Milyonda 11+BSMVVadeli Repo: Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMVVadeli Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,1*Gün sayısı+BSMV Tahvil-Bono Piyasası: Yüzbinde 1,40+BSMV(ILH)Tahvil- Bono Piyasası (Seans dışı işlemler): Yüzbinde 2,80+BSMV BSMVHazine İhalesi :-Borsa Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 2,8*Gün sayısı +BSMVBorsa Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli): Yüzbinde 2,1+BSMVhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259235BIST