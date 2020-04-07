***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2020 10:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5475
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5153
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5153
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
294647,34
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 54,72
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 91,82
- Kurucu (%)
% 59,59
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 40,41
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,75
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,91
d) Diğer Giderler (%)
% 2,51
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835650
BIST
12:1893.636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 1.564,63
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
12:186,7537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0272
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
12:187,3475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0289
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3572
En Düşük
7,2810
12:18360,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,72
|Açılış
|: 360,27
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,42
|5.988.655
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.229.344
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|208.467
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|KLNMA
|30,38
|14.832.896
|% 9,99
|
|UZERB
|2,68
|48.066
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|69.398
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,51
|31.215
|% -5,56
|
|SNGYO
|1,00
|216.533
|% -2,91
|
|EGCYO
|0,35
|47.168
|% -2,78
|
|GARAN
|7,94
|435.310.394
|% 2,32
|
|THYAO
|9,42
|394.875.913
|% 2,73
|
|ASELS
|24,06
|339.586.112
|% 1,52
|
|PGSUS
|39,60
|283.007.120
|% 8,14
|
|SASA
|9,56
|279.089.408
|% 3,24
|
|YKBNK
|1,90
|198.811.300
|% 1,60
|
|IHLGM
|1,07
|73.977.160
|% 0,94
|
|TSKB
|0,94
|53.599.359
|% 1,08
|
|GSRAY
|2,40
|133.738.551
|% 9,09
|
|GARAN
|7,94
|435.310.394
|% 2,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3000
|8,3417
|% 0,46
|
|Frank
|6,9206
|6,9623
|% 0,36
|
|Riyal
|1,7935
|1,8025
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.658
|-4,84
|
|Altın Gr.
|361
|361
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,26
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,32
|0,05
|
|B. Petrol
|33,46
|33,46
|0,41
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