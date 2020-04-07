***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2020 11:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,6754
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,6754
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
169690,17
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 26,59
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 73,84
- Kurucu (%)
% 36,02
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 63,98
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 13,87
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,25
d) Diğer Giderler (%)
% 9,04
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835652
BIST
12:1893.640
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 1.569,03
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
12:186,7537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0272
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
12:187,3475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0289
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3572
En Düşük
7,2810
12:18360,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,59
|Açılış
|: 360,41
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,42
|5.988.655
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.229.344
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|208.467
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|KLNMA
|30,38
|14.832.471
|% 9,99
|
|UZERB
|2,68
|48.066
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|69.398
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,51
|31.215
|% -5,56
|
|SNGYO
|1,00
|216.533
|% -2,91
|
|EGCYO
|0,35
|47.168
|% -2,78
|
|GARAN
|7,94
|432.413.277
|% 2,32
|
|THYAO
|9,42
|394.290.949
|% 2,73
|
|ASELS
|24,06
|338.615.536
|% 1,52
|
|PGSUS
|39,54
|281.520.871
|% 7,97
|
|SASA
|9,56
|277.998.792
|% 3,24
|
|YKBNK
|1,90
|194.248.762
|% 1,60
|
|IHLGM
|1,07
|73.892.382
|% 0,94
|
|TSKB
|0,94
|53.585.283
|% 1,08
|
|GSRAY
|2,41
|132.888.337
|% 9,55
|
|GARAN
|7,94
|432.413.277
|% 2,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2952
|8,3368
|% 0,40
|
|Frank
|6,9160
|6,9577
|% 0,29
|
|Riyal
|1,7923
|1,8013
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|-3,71
|
|Altın Gr.
|361
|361
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,24
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,03
|
|B. Petrol
|33,48
|33,48
|0,43
|
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