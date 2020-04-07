***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2020 11:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5475
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,6629
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5475
Varsa İade Tutarı (TL)
33311,08
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
33311,08
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
48954,21
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 25,58
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 71,39
- Kurucu (%)
% 35,83
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 64,17
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 6,23
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,35
d) Diğer Giderler (%)
% 20,03
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835656
BIST
12:2893.866
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 1.795,35
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
12:286,7607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0202
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
12:287,3447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0261
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3572
En Düşük
7,2810
12:28358,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -3,06
|Açılış
|: 358,94
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|136.831.807
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|5.992.287
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.232.991
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|208.467
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|48.066
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|69.398
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,51
|31.215
|% -5,56
|
|RALYH
|7,01
|957.504
|% -3,04
|
|SNGYO
|1,00
|222.793
|% -2,91
|
|GARAN
|7,94
|443.522.183
|% 2,32
|
|THYAO
|9,42
|399.394.059
|% 2,73
|
|ASELS
|24,06
|344.297.995
|% 1,52
|
|PGSUS
|39,64
|286.476.111
|% 8,25
|
|SASA
|9,61
|283.510.795
|% 3,78
|
|YKBNK
|1,90
|204.622.567
|% 1,60
|
|IHLGM
|1,08
|74.286.540
|% 1,89
|
|GSRAY
|2,42
|136.831.807
|% 10,00
|
|TSKB
|0,94
|53.667.292
|% 1,08
|
|GARAN
|7,94
|443.522.183
|% 2,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2886
|8,3302
|% 0,32
|
|Frank
|6,9119
|6,9536
|% 0,23
|
|Riyal
|1,7906
|1,7995
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.655
|-7,24
|
|Altın Gr.
|360
|360
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,28
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,04
|
|B. Petrol
|33,79
|33,79
|0,74
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