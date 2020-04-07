***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2020 11:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,4125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,407
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,407
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2423399,44
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 8,39
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 87,2
- Kurucu (%)
% 9,62
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 90,38
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 6,86
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,46
d) Diğer Giderler (%)
% 2,48
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835657
BIST
12:3093.840
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 1.768,73
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
12:306,7495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0314
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
12:307,3343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0157
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3572
En Düşük
7,2810
12:30359,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,77
|Açılış
|: 359,22
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|137.382.018
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|5.994.683
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.232.991
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|208.467
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|48.066
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|69.398
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,51
|31.215
|% -5,56
|
|SNGYO
|0,99
|229.723
|% -3,88
|
|EGCYO
|0,35
|47.168
|% -2,78
|
|GARAN
|7,95
|444.220.502
|% 2,45
|
|THYAO
|9,43
|401.008.771
|% 2,84
|
|ASELS
|24,08
|345.947.063
|% 1,60
|
|SASA
|9,73
|291.477.840
|% 5,08
|
|PGSUS
|39,66
|287.469.642
|% 8,30
|
|YKBNK
|1,90
|204.900.901
|% 1,60
|
|IHLGM
|1,08
|74.384.260
|% 1,89
|
|GSRAY
|2,42
|137.382.018
|% 10,00
|
|TSKB
|0,95
|53.682.875
|% 2,15
|
|GARAN
|7,95
|444.220.502
|% 2,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2751
|8,3166
|% 0,15
|
|Frank
|6,9027
|6,9443
|% 0,10
|
|Riyal
|1,7878
|1,7968
|% -0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|-9,99
|
|Altın Gr.
|359
|359
|-3,06
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,23
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,31
|0,03
|
|B. Petrol
|33,84
|33,84
|0,79
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