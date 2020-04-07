***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2020 11:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,4795
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,4795
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
230785,04
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 34,34
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 91,1
- Kurucu (%)
% 37,69
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 62,31
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,4
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,2
d) Diğer Giderler (%)
% 3,3
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835661
BIST
12:4493.811
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 1.739,59
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
12:446,7490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0319
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
12:447,3423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0237
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3572
En Düşük
7,2810
12:44359,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -2,95
|Açılış
|: 359,05
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,42
|5.995.089
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.235.565
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|208.467
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|KLNMA
|30,38
|14.848.481
|% 9,99
|
|UZERB
|2,68
|48.066
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|69.398
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,51
|31.215
|% -5,56
|
|SNGYO
|1,00
|230.723
|% -2,91
|
|EGCYO
|0,35
|47.168
|% -2,78
|
|GARAN
|7,94
|456.690.845
|% 2,32
|
|THYAO
|9,44
|411.180.156
|% 2,94
|
|ASELS
|24,04
|358.632.963
|% 1,43
|
|SASA
|9,66
|305.402.885
|% 4,32
|
|PGSUS
|39,66
|292.913.810
|% 8,30
|
|YKBNK
|1,91
|208.199.200
|% 2,14
|
|IHLGM
|1,07
|76.814.230
|% 0,94
|
|GSRAY
|2,41
|145.971.579
|% 9,55
|
|GARAN
|7,94
|456.690.845
|% 2,32
|
|TSKB
|0,95
|53.857.855
|% 2,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2865
|8,3280
|% 0,29
|
|Frank
|6,9187
|6,9604
|% 0,33
|
|Riyal
|1,7928
|1,8018
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|359
|360
|-2,37
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|