***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2020 11:26
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5475
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,7147
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5475
Varsa İade Tutarı (TL)
37354,71
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
37354,71
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
41645,25
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 26,08
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 66,21
- Kurucu (%)
% 39,39
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 60,61
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8,74
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,19
d) Diğer Giderler (%)
% 22,86
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835663
BIST
12:4493.811
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 1.739,59
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
12:446,7490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0319
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
12:447,3423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0237
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3572
En Düşük
7,2810
12:44358,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -3,18
|Açılış
|: 359,05
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|146.416.337
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.237.710
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|5.995.089
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|208.467
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|48.066
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|69.398
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,51
|31.215
|% -5,56
|
|SNGYO
|1,00
|230.723
|% -2,91
|
|EGCYO
|0,35
|47.168
|% -2,78
|
|GARAN
|7,94
|456.861.457
|% 2,32
|
|THYAO
|9,43
|412.857.582
|% 2,84
|
|ASELS
|24,06
|360.710.946
|% 1,52
|
|SASA
|9,69
|308.306.329
|% 4,64
|
|PGSUS
|39,70
|293.995.951
|% 8,41
|
|YKBNK
|1,91
|208.474.429
|% 2,14
|
|IHLGM
|1,08
|77.023.200
|% 1,89
|
|GSRAY
|2,42
|146.416.337
|% 10,00
|
|GARAN
|7,94
|456.861.457
|% 2,32
|
|TSKB
|0,95
|53.871.646
|% 2,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2762
|8,3177
|% 0,17
|
|Frank
|6,9078
|6,9494
|% 0,17
|
|Riyal
|1,7908
|1,7998
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|-9,99
|
|Altın Gr.
|359
|359
|-3,06
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,23
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,31
|0,03
|
|B. Petrol
|33,84
|33,84
|0,79
|