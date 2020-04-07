***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2020 11:27
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,7115
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,7115
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
69995,1
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 34,34
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 78,02
- Kurucu (%)
% 42,37
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 57,63
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,42
c) Saklama Ücreti (%)
% 10,32
d) Diğer Giderler (%)
% 7,24
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835664
BIST
12:4793.825
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 1.753,57
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
12:476,7554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0255
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
12:477,3514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0328
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3572
En Düşük
7,2810
12:47358,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -3,45
|Açılış
|: 358,55
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|146.178.968
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|5.995.089
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.235.565
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|208.467
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|48.066
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|69.398
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,51
|31.215
|% -5,56
|
|SNGYO
|1,00
|230.723
|% -2,91
|
|EGCYO
|0,35
|47.168
|% -2,78
|
|GARAN
|7,94
|456.775.976
|% 2,32
|
|THYAO
|9,43
|412.135.327
|% 2,84
|
|ASELS
|24,04
|359.995.158
|% 1,43
|
|SASA
|9,67
|306.168.357
|% 4,43
|
|PGSUS
|39,66
|293.316.611
|% 8,30
|
|YKBNK
|1,90
|208.423.092
|% 1,60
|
|IHLGM
|1,07
|76.898.696
|% 0,94
|
|GSRAY
|2,42
|146.178.968
|% 10,00
|
|GARAN
|7,94
|456.775.976
|% 2,32
|
|TSKB
|0,94
|53.865.415
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2806
|8,3222
|% 0,22
|
|Frank
|6,9149
|6,9566
|% 0,28
|
|Riyal
|1,7926
|1,8016
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|-9,72
|
|Altın Gr.
|360
|360
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,24
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,04
|
|B. Petrol
|33,83
|33,83
|0,78
|