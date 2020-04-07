***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2020 11:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,8868
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,8868
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
124565,51
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 29,33
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 56,23
- Kurucu (%)
% 52,15
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 47,85
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 16,27
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,61
d) Diğer Giderler (%)
% 19,88
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835665
BIST
12:4893.809
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 1.738,31
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
12:486,7553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0256
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
12:487,3524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0338
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3572
En Düşük
7,2810
12:48359,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -2,89
|Açılış
|: 358,55
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|146.832.445
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.237.710
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|5.995.089
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|208.467
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|48.066
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|69.398
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,51
|31.215
|% -5,56
|
|SNGYO
|0,98
|380.679
|% -4,85
|
|RALYH
|7,02
|1.014.004
|% -2,90
|
|GARAN
|7,94
|458.359.369
|% 2,32
|
|THYAO
|9,44
|414.937.454
|% 2,94
|
|ASELS
|24,06
|362.438.340
|% 1,52
|
|SASA
|9,67
|309.816.481
|% 4,43
|
|PGSUS
|39,92
|306.503.128
|% 9,01
|
|YKBNK
|1,91
|212.536.713
|% 2,14
|
|IHLGM
|1,07
|77.264.890
|% 0,94
|
|GSRAY
|2,42
|146.832.445
|% 10,00
|
|GARAN
|7,94
|458.359.369
|% 2,32
|
|TSKB
|0,94
|53.924.807
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2838
|8,3254
|% 0,26
|
|Frank
|6,9182
|6,9599
|% 0,32
|
|Riyal
|1,7930
|1,8020
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|-11,08
|
|Altın Gr.
|359
|359
|-2,95
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,22
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,31
|0,04
|
|B. Petrol
|33,91
|33,91
|0,86
|