***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2020 11:35
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,6796
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,6796
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
64491,68
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 26,88
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 73,38
- Kurucu (%)
% 36,63
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 63,37
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 18,97
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,91
d) Diğer Giderler (%)
% 2,74
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835666
BIST
11:3793.898
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 1.826,87
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
11:376,7625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0184
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
11:377,3462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0276
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3462
En Düşük
7,2810
11:37358,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -3,20
|Açılış
|: 358,79
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|106.879.315
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|5.901.157
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.059.031
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|113.911
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|48.066
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|69.398
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,51
|31.215
|% -5,56
|
|EGCYO
|0,35
|47.168
|% -2,78
|
|QNBFL
|102,70
|1.489.140
|% -1,25
|
|GARAN
|7,95
|362.872.700
|% 2,45
|
|THYAO
|9,43
|338.476.294
|% 2,84
|
|ASELS
|24,16
|257.916.059
|% 1,94
|
|PGSUS
|39,70
|252.346.507
|% 8,41
|
|SASA
|9,56
|224.687.296
|% 3,24
|
|YKBNK
|1,90
|153.561.633
|% 1,60
|
|IHLGM
|1,08
|63.352.257
|% 1,89
|
|TSKB
|0,94
|50.121.955
|% 1,08
|
|EKGYO
|1,20
|57.087.058
|% 1,69
|
|ODAS
|1,46
|68.361.260
|% 1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2854
|8,3270
|% 0,28
|
|Frank
|6,8935
|6,9351
|% -0,03
|
|Riyal
|1,7869
|1,7958
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.656
|-6,40
|
|Altın Gr.
|357
|357
|-5,01
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,18
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,27
|0,00
|
|B. Petrol
|33,65
|33,65
|0,60
|