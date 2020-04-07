***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2020 11:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5475
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,323
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,323
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 89,48
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,09
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,13
d) Diğer Giderler (%)
% 8,3
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835667
BIST
11:3993.888
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 1.816,78
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
11:396,7709
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0100
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
11:397,3560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0374
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3560
En Düşük
7,2810
11:39359,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -2,81
|Açılış
|: 359,19
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|106.851.558
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|5.900.431
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.059.031
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|113.911
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|48.066
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|69.398
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,51
|31.215
|% -5,56
|
|EGCYO
|0,35
|47.168
|% -2,78
|
|QNBFL
|102,60
|1.460.602
|% -1,35
|
|GARAN
|7,96
|362.319.993
|% 2,58
|
|THYAO
|9,44
|336.819.657
|% 2,94
|
|ASELS
|24,16
|256.665.035
|% 1,94
|
|PGSUS
|39,78
|251.414.133
|% 8,63
|
|SASA
|9,61
|221.396.824
|% 3,78
|
|YKBNK
|1,91
|152.662.207
|% 2,14
|
|IHLGM
|1,08
|63.046.376
|% 1,89
|
|TSKB
|0,95
|50.105.073
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,20
|56.972.588
|% 1,69
|
|GARAN
|7,96
|362.319.993
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2790
|8,3205
|% 0,20
|
|Frank
|6,8890
|6,9305
|% -0,10
|
|Riyal
|1,7854
|1,7944
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.657
|-5,41
|
|Altın Gr.
|357
|358
|-4,18
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,23
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|33,66
|33,66
|0,61
|