***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2020 11:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5475
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,2572
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,2572
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 92,6
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,1
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,67
d) Diğer Giderler (%)
% 4,63
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835669
BIST
13:0093.966
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 1.894,50
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
13:006,7616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0193
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
13:007,3641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0455
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3641
En Düşük
7,2810
13:00358,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -3,53
|Açılış
|: 358,24
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|148.620.050
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.244.359
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.003.683
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|219.967
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|111.169
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|411.785
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|67.413
|% -9,26
|
|EGCYO
|0,34
|96.783
|% -5,56
|
|SNGYO
|0,98
|380.679
|% -4,85
|
|GARAN
|7,96
|464.391.637
|% 2,58
|
|THYAO
|9,47
|429.874.555
|% 3,27
|
|ASELS
|24,12
|369.886.608
|% 1,77
|
|PGSUS
|40,28
|346.366.060
|% 9,99
|
|SASA
|9,68
|314.513.670
|% 4,54
|
|YKBNK
|1,90
|213.452.964
|% 1,60
|
|IHLGM
|1,08
|78.213.490
|% 1,89
|
|GSRAY
|2,42
|148.620.050
|% 10,00
|
|GARAN
|7,96
|464.391.637
|% 2,58
|
|TSKB
|0,95
|54.041.164
|% 2,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2902
|8,3318
|% 0,34
|
|Frank
|6,9105
|6,9521
|% 0,21
|
|Riyal
|1,7905
|1,7995
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|-11,08
|
|Altın Gr.
|359
|359
|-2,95
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,22
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,31
|0,04
|
|B. Petrol
|33,91
|33,91
|0,86
|