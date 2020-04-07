***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2020 13:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5725
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5725
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
53109,36
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 26,35
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 65,17
- Kurucu (%)
% 40,44
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 59,56
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,47
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,91
d) Diğer Giderler (%)
% 29,45
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835712
BIST
17:3493.004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 932,41
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
92.410
17:346,7613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0196
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
17:347,3746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0560
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3892
En Düşük
7,2810
17:34360,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -1,99
|Açılış
|: 360,00
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,42
|6.559.521
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.586.916
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|241.660
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|KLNMA
|30,38
|15.779.841
|% 9,99
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|225.250
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|ASELS
|24,24
|1.485.688.018
|% 2,28
|
|THYAO
|9,52
|1.468.734.393
|% 3,82
|
|GARAN
|7,83
|1.030.665.354
|% 0,90
|
|SASA
|9,03
|665.576.540
|% -2,48
|
|PETKM
|3,43
|656.218.217
|% -0,58
|
|YKBNK
|1,90
|463.520.107
|% 1,60
|
|PETKM
|3,43
|656.218.217
|% -0,58
|
|THYAO
|9,52
|1.468.734.393
|% 3,82
|
|TSKB
|0,94
|132.034.920
|% 1,08
|
|GARAN
|7,83
|1.030.665.354
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3255
|8,3673
|% 0,76
|
|Frank
|6,9489
|6,9908
|% 0,77
|
|Riyal
|1,7939
|1,8029
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|-9,99
|
|Altın Gr.
|360
|360
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,18
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,05
|
|B. Petrol
|33,33
|33,33
|0,28
|