***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2020 13:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9006
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9006
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
47788,53
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 50,14
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 90,08
- Kurucu (%)
% 55,65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 44,35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,54
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,85
d) Diğer Giderler (%)
% 4,53
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835722
BIST
16:2594.611
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 2.540,29
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
93.174
16:256,7550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0259
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
16:257,3695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0509
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3708
En Düşük
7,2810
16:25358,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -3,62
|Açılış
|: 358,38
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|153.785.393
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.107.351
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.289.404
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|240.426
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|166.698
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|THYAO
|9,95
|1.045.333.393
|% 8,51
|
|GARAN
|8,02
|827.862.895
|% 3,35
|
|ASELS
|24,70
|599.788.250
|% 4,22
|
|PETKM
|3,49
|566.790.921
|% 1,16
|
|SASA
|9,71
|491.988.327
|% 4,86
|
|YKBNK
|1,94
|337.632.181
|% 3,74
|
|PETKM
|3,49
|566.790.921
|% 1,16
|
|TSKB
|0,94
|116.057.665
|% 1,08
|
|THYAO
|9,95
|1.045.333.393
|% 8,51
|
|GARAN
|8,02
|827.862.895
|% 3,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3043
|8,3459
|% 0,51
|
|Frank
|6,9249
|6,9667
|% 0,42
|
|Riyal
|1,7888
|1,7978
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-12,01
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-3,52
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,20
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,31
|0,03
|
|B. Petrol
|33,85
|33,85
|0,80
|
Seans Raporu
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16:38XU030
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