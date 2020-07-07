***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2020 17:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,825
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,4391
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,4391
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
607224,77
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 9,49
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 94,85
- Kurucu (%)
% 10,01
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 89,99
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,54
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,32
d) Diğer Giderler (%)
% 1,29
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856140
BIST
17:55119.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 836,21
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
17:556,8595
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
17:557,7479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0185
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
17:55396,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,40
|Açılış
|: 396,14
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|57.447.526
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.713.776
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.383.751
|% 9,99
|
|ALGYO
|17,86
|122.615.290
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.221.019
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|85.863.475
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|237.217.744
|% -9,78
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,22
|18.170.250
|% -7,25
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,25
|4.282.944.992
|% 5,14
|
|SISE
|6,40
|2.030.630.896
|% 7,20
|
|PETKM
|4,43
|1.684.096.135
|% 4,48
|
|ODAS
|2,89
|1.577.099.599
|% 1,76
|
|TKFEN
|18,07
|1.471.096.033
|% 1,46
|
|EKGYO
|2,25
|4.282.944.992
|% 5,14
|
|ODAS
|2,89
|1.577.099.599
|% 1,76
|
|PETKM
|4,43
|1.684.096.135
|% 4,48
|
|IHLGM
|1,85
|723.409.068
|% 0,54
|
|SISE
|6,40
|2.030.630.896
|% 7,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5911
|8,6341
|% 0,54
|
|Frank
|7,2514
|7,2951
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8234
|1,8326
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|396
|396
|2,06
|
|Cumhuriyet
|2.563
|2.583
|12,40
|
|Tam
|2.638
|2.651
|12,70
|
|Yarım
|1.281
|1.297
|6,20
|
|Çeyrek
|641
|649
|3,10
|
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17:59ORGE
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