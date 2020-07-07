***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2020 17:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,28
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,2508
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,2508
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
5765409,95
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 9,54
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95,02
- Kurucu (%)
% 10,05
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 89,95
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,13
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,62
d) Diğer Giderler (%)
% 1,23
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856145
BIST
17:25119.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 1.024,22
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
17:256,8626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
17:257,7436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0228
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
17:25395,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,93
|Açılış
|: 395,67
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|56.175.236
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.713.776
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.383.751
|% 9,99
|
|ALGYO
|17,86
|121.927.126
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.156.639
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|85.557.123
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|236.570.652
|% -9,78
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,24
|16.306.427
|% -6,81
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,27
|4.020.863.124
|% 6,07
|
|SISE
|6,45
|1.805.507.191
|% 8,04
|
|ODAS
|2,90
|1.552.676.987
|% 2,11
|
|TKFEN
|18,01
|1.396.106.086
|% 1,12
|
|GARAN
|8,35
|1.359.061.375
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,27
|4.020.863.124
|% 6,07
|
|ODAS
|2,90
|1.552.676.987
|% 2,11
|
|IHLGM
|1,90
|696.486.686
|% 3,26
|
|SKBNK
|1,76
|533.357.664
|% 1,15
|
|PETKM
|4,43
|1.284.202.838
|% 4,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6019
|8,6450
|% 0,66
|
|Frank
|7,2572
|7,3009
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|9,51
|
|Altın Gr.
|396
|396
|2,10
|
|Cumhuriyet
|2.564
|2.583
|12,10
|
|Tam
|2.639
|2.651
|12,40
|
|Yarım
|1.282
|1.297
|6,10
|
|Çeyrek
|641
|649
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,02
|
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|0,20
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:38PETKM
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 298, 908, 847 adet işlem
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1100, 78 artarak (% 0.82 ) 136, 018
-
17:36XU100
Endeks 119, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 30, 906.00 milyon TL de
-
17:34CIMSA
Yüzde 6.67 oranında artışla 11.35 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 391, 341 adet işlem
-
17:33SNPAM
Yüzde 9.05 oranında artışla 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 805, 325 adet işlem